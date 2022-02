Nowy Lidlomix oficjalnie. Rywal Thermomixa po tuningu

Chociaż sprzedaż Monsieur Cuisine Connect, czyli popularnego Lidlomixa, została w Niemczech zakazana, to Lild ma już kolejną alternatywę dla Thermomixa.

W ostatnich tygodniach wiele się dzieje w temacie Thermomixa oraz tak zwanego Lidlomixa, czyli Silvercrest Monsieur Cuisine Connect. Tańsza alternatywa dla urządzenia marki Vorwerk kilka miesięcy temu została wycofana ze sprzedaży (również w Polsce) z powodu pozwów o naruszenie patentów. Teraz sprawy zostają rozstrzygnięte z różnymi skutkiem dla obu stron.

Lidlomix wróci do sprzedaży?

Najpierw sąd w Barcelonie ogłosił, że urządzenie Lidla nie łamie patentów i może wrócić do sprzedaży. Kilka tygodni później wyrok wydał sąd w Niemczech, który stwierdził naruszenie patentów i zabronił sprzedaży tańszej alternatywy dla Thermomixa. Zatem mogłoby się wydawać, że o ile Lidlomix może wrócić do sklepów w Hiszpanii, tak w Niemczech już nie.

Na szczęście Lidl ma już alternatywę w postaci nowego modelu o nazwie Monsieur Cuisine Connect Trend (SKMC 1200 F6). To dokładnie to samo urządzenie co wcześniej, tylko ze zmienionym elementem grzewczym, który według niemieckiego sądu naruszał patent firmy Vorwerk. Dzięki temu urządzenie może być sprzedawane u naszych zachodnich sąsiadów, a potencjalnie także w Polsce.

Silvercrest Monsieur Cuisine Connect Trend (Lidlomix) - specyfikacja

Przy okazji Lidl podał specyfikację nowego modelu, która wcześniej nie była znana. Ta prezentuje się następująco:

Moc (gotowanie): 1050 W

Moc (mieszanie): 800 W

Prędkość: od 120 do 5200 obr./min

Ustawienie temperatury: od 370 do 130 stopni

Pojemność misy: 4,5 litra

Wymiary: 49,5 × 31 × 37,5 cm

Masa: 7,1 kg (bez akcesoriów)

Długość przewodu: 1,1 m

Urządzenie jest już sprzedawane w Niemczech w cenie 399 euro. Według aktualnego kursu daje to około 1800 zł. Nic dziwnego, że urządzenie cieszy się dużym powodzeniem, w końcu jest trzy razy tańsze od modelu Thermomix TM6, który kosztuje około 5500 zł. Wciąż otwarte pozostaje pytanie, czy Lidlomix wróci do sprzedaży w polskich sklepach sieci Lidl.

Źródło zdjęć: Lidl

Źródło tekstu: Chip.de