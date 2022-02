Thermomix z nowościami. Od teraz możesz go współtworzyć

Thermomix wprowadza kilka nowości w najnowszym modelu TM6. Użytkownicy otrzymają nie tylko nowe akcesorium, ale też nowe możliwości związane z przepisami.

Thermomix to urządzenie, które ma tyle samo przeciwników, co zwolenników. Jedni je chwalą za ogromną funkcjonalność i łatwość przygotowywania dań, a inni twierdzą, że to elektryczne mieszadło za 5,5 tys. zł.

Kto ma w tej kwestii rację? Myślę, że nie ma sensu się na tym rozwodzić. Każdy ma swoje zdanie i prawdopodobnie już go nie zmieni. Natomiast piszę o tym wszystkim, ponieważ urządzenie otrzymało kilka nowości, które mogą zainteresować jego użytkowników.

Thermomix — większa personalizacja przepisów z Cookidoo

Thermomix pozwala na korzystanie z ponad 70 tys. przepisów z platformy Cookidoo. Teraz zostaje ona wzbogacona o kolejne funkcje, które jeszcze bardziej mają ułatwić korzystanie ze sprawdzonych sposobów na dania. Te nowości to:

Personalizacja: Twórz własne przepisy od podstaw, korzystając z generatora przepisów, który poprowadzi Cię przez proces wprowadzania składników, poszczególnych kroków i ustawień samego Thermomixa.

Twórz własne przepisy od podstaw, korzystając z generatora przepisów, który poprowadzi Cię przez proces wprowadzania składników, poszczególnych kroków i ustawień samego Thermomixa. Inspiracja: Ręcznie importuj przepisy ze stron społeczności Thermomix.

Ręcznie importuj przepisy ze stron społeczności Thermomix. Adaptacja: modyfikuj przepisy Cookidoo już na platformie, aby dostosować je do swoich upodobań kulinarnych.

modyfikuj przepisy Cookidoo już na platformie, aby dostosować je do swoich upodobań kulinarnych. Organizacja: w wygodny sposób dodawaj stworzone przepisy do swojego tygodniowego planu posiłków i listy zakupów, a następnie gotuj je za pomocą urządzenia Thermomix.

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim możliwość tworzenia własnych przepisów. Poza tym Cookidoo pozwoli na importowanie przepisów innych użytkowników, a także modyfikowanie istniejących bezpośrednio na platformie, aby dostosować je do własnych preferencji.

Thermomix — nowe akcesorium

Poza tym firma Vorwerk, czyli producent Thermomixa, zapowiedziała nowe akcesorium do modelu TM6. Na razie nie jest ono jeszcze dostępne w Polsce, ale prawdopodobnie to jedynie kwestia czasu. Osprzęt otrzymał nazwę "blade cover & peeler". W Polsce to po prostu osłona noża miksującego 2.0 z funkcją obierania warzyw.

W praktyce akcesorium pozwala na szybkie i automatyczne obieranie warzyw, np. ziemniaków. Ze specyfikacji wynika, że radzi sobie z maksymalnie 800 gramami składników w czasie około 3-4 minut.

Poza tym nowy dodatek ma być przydatny w trakcie gotowania metodą sous-vide, czyli w próżni. Obieraczka zadebiutuje 7 lutego, na razie w Stanach Zjednoczonych w cenie 49 dolarów. Akcesorium na pewno trafi też do Polski, ale na razie nie pojawia się w oficjalnym katalogu na stronie producenta, więc nie znamy ceny. Natomiast w lutym powinno być dodawane za darmo do wszystkich nowych zamówień.

Zobacz: Thermomix ma nowego rywala. Kosztuje wręcz śmieszne pieniądze

Zobacz: Thermomix w nowej wersji, ale kupisz go tylko teraz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: BusinessWire