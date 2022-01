Thermomix ma nowego rywala. Kosztuje wręcz śmieszne pieniądze

Carrefour włącza się do walki o serca i umysły miłośników Thermomixa. Sieć sklepów wprowadza własne urządzenie, jeszcze tańsze niż tzw. Lidlomix.

Kilka tygodni temu sąd w Barcelonie wydał bardzo ważny wyrok dla sieci sklepów Lidl. Organ wymiaru sprawiedliwości stwierdził, że urządzenie o nazwie Monsieur Cuisine Connect, czyli popularny Lidlomix może wrócić do sprzedaży. Sąd uznał, że sprzęt nie łamie patentów firmy Vorwerk, czyli właściciela marki Thermomix.

Carrefour wprowadza konkurenta dla Thermomixa

Okazuje się, że ten wyrok może mieć dużo większe konsekwencje, niż nam się wydawało. Na orzeczenie sądu mógł czekać nie tylko Lidl, ale także Carrefour. Sieć francuskich sklepów, obecna również w Polsce, zapowiedziała własne urządzenie, które ma konkurować z Thermomixem i Lidlomixem. Cuisy Chef, bo tak się nazywa, jest od nich zauważalnie tańszy.

Urządzenie jest dużo mniejsze od swoich konkurentów. Ze specyfikacji wynika, że ma moc 1200 W, 2 litry pojemności oraz wagę ze skalą do 5 kg. Urządzenie ma zawierać też 150 różnych przepisów. To z pewnością mniej niż konkurencja, ale dużym argumentem za Cuisy Chef jest jego cena.

Carrefouromix, bo pewnie zyska taką potoczną nazwę, ma w ramach promocji kosztować zaledwie 159 euro. Według aktualnego kursu to niecałe 750 zł! Należy jednak zauważyć, że to cena okazyjna.

Normalnie Carrefour Cuisy Chef ma kosztować 299 euro (ok. 1370 zł). Dla porównania Lidlomix, gdy był dostępny w sprzedaży, kosztował 1899 zł. Z kolei Thermomix TM6 marki Vorwerk to wydatek aż 5495 zł. Różnica jest więc kolosalna.

Dość powiedzieć, że w cenie jednego Thermomiksa można mieć siedem robotów Carrefoura i jeszcze parę złotych zostanie w kieszeni.

Na ten moment wiadomo, że urządzenie sprzedawane jest we Francji oraz Hiszpanii. Nie wiadomo czy, a jeśli tak, to kiedy trafi do Polski.

Źródło zdjęć: Carrefour

Źródło tekstu: elEconimista.es