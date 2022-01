Thermomix w nowej wersji, ale kupisz go tylko teraz

Firma Vorwerk wprowadza limitowaną wersję swojego hitu, czyli urządzenia znanego jako Thermomix. Sprzęt po raz pierwszy będzie dostępny w kolorze czarnym.

Thermomix to urządzenie, którego chyba nie trzeba przedstawiać. Można powiedzieć, że sprzęt kuchenny ma tyle samo miłośników, co i przeciwników. Faktem natomiast jest, że pomimo wysokiej ceny Thermomix cieszy się dużą popularnością.

Thermomix w limitowanej wersji

Firma Vorwerk poinformowała, że Thermomix TM6 (czyli najnowszym model) wkrótce będzie dostępny w limitowanej edycji w kolorze czarnym (na wysoki połysk). To model, którego do tej pory nie było w ofercie.

Co ważne, limitowana edycja to tylko i wyłącznie inny kolor. Poza tym to dokładnie ten sam Thermomix TM6 o identycznych możliwościach i osiągach. Identyczna ma być też cena urządzenia, pomimo ograniczonej dostępności.

Wiemy, że Thermomix TM6 Limited Edition dostępny będzie tylko do 13 lutego lub do wyczerpania zapasów. Na pewno da się go kupić u naszych zachodnich sąsiadów w cenie 1359 euro. Na ten moment nie wiadomo, czy limitowana edycja trafi również do Polski.

Źródło zdjęć: Vorwerk

Źródło tekstu: Focus.de