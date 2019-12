Zablokowali budowę masztu Play, myśląc, że to 5G

W Kołobrzegu radni zablokowali budowę masztu telefonii komórkowej sieci Play. Są przekonani, że to instalacja 5G. Z zamieszania korzystają rozsiewający dezinformacje przeciwnicy 5G.

Nie ma dnia bez protestów przeciwko masztom telefonii komórkowej, chociaż znów potwierdza się reguła, że ich przeciwnicy nie do końca mają świadomość, co właściwie chcą zablokować. Tracą na tym przede wszystkim sami użytkownicy, a więc też protestujący mieszkańcy. Zyskują portale pseudonaukowe i autorzy fake newsów.

Zobacz: Play zbudował nową wieżę przekaźnikową w Cieszynie. Burmistrz miasta protestuje, a operator odpowiada

Zobacz: Radni Łodzi chcą mapy natężenia PEM zamiast masztu Orange

Jak podaje kołobrzeski portal e-KG.PL, tamtejsi samorządowcy niemal jednogłośnie przegłosowali projekt uchwały, która przynajmniej na kilka miesięcy pozwoli zablokować planowaną na działce przy ul. Bocianiej inwestycję Play. Portal przekonuje, że operator zamierza tam wybudować maszt 5G o wysokości ponad 42 metrów. Co więcej, e-KG.PL pisze, że „planowany maszt ma powstać zaledwie kilkanaście kilometrów od najbliższego budynku”. Najwyraźniej takie same obawy mają mieszkańcy oraz radni Kołobrzegu. To błahe z pozoru zdarzenie wywołało ekscytację w środowiskach przeciwników 5G, a informacja powielana jest na portalach pseudonaukowych.

Zobacz: 5G Ready w sieci Play - wszystko co musisz wiedzieć

Zobacz: Play wznawia kampanię 5G Ready

Czyżby Play po cichu planował start usług 5G właśnie w tym nadmorskim mieście? Zapytaliśmy się o to operatora. Jak się okazało, jest to po prostu standardowa już dla Play stacja „5G Ready”, czyli taka, która wykorzystuje rozwiązania stosowane zarówno do budowy sieci 4G, jak i 5G (MIMO4x4, agregacja pasm, modulacja 256QAM itd.). Wszystkie nowe inwestycje operatora budowane są w zgodzie z tą technologią, ta konkretna w Kołobrzegu również, jednak nie jest to 5G. Radni i mieszkańcy mogliby więc z równie wielkim zapałem protestować przeciwko innym stacjom Fioletowych.

Jak podaje Play, każdy protest opóźnia budowę, ale operator chce rozwiązać tę sprawę, omawiając to z władzami miasta.

Zobacz: Spór o maszt w Kielcach. Mieszkańcy boją się o swoje zdrowie

Zobacz: W Krakowie ruszyło burzenie

Źródło zdjęć: Pixabay.com

Źródło tekstu: e-KG.PL, wł.