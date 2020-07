5G w Orange: Samsung Galaxy S20 Ultra i S20 Plus już obsługują #hello5G

Smasung Galaxy S20 Ultra i Galaxy S20+ mogą już połączyć się z siecią 5G Orange.

Pomarańczowy operator wydał aktualizację dla topowych smartfonów Samsunga, która umożliwia im pracę w sieci #hello5G.

Od dzisiaj możecie korzystać z #hello5G na Samsungu Galaxy S20 Ultra i S20+. Pamiętajcie proszę aby zrobić aktualizację oprogramowania. pic.twitter.com/z87QOUdWqK — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) July 6, 2020

Przypominamy, że sieć 5G Orange została oficjalnie uruchomiona 1 lipca. #hello5G dostępne jest przede wszystkim w dużych miastach. Zasięg 5G ma Warszawa, Łódź, Kraków, miasta Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Wrocław, Poznań, Rzeszów i Kielce. Dokładny zasięg sieci możesz sprawdzić za pomocą mapy zasięgu.

Kto może skorzystać z #hello5G?

Pomarańczowe 5G jest dostępne bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat dla wszystkich klientów indywidualnych, którzy mają nowy Plan Mobilny 75 lub abonament w Orange Love Extra bądź Premium. By włączyć 5G, trzeba zalogować się na swoje konto Mój Orange, przejść do zakładki Pakiety i usługi, a tam do kategorii Internet/usługi dodatkowe. Można też skorzystać z infolinii. Osoby, które zdecydują się uruchomić #hello5G, czeka miła niespodzianka – otrzymają dodatkowy pakiet 40 GB danych do wykorzystania każdego miesiąca.

W przypadku klientów biznesowych, bez opłat mogą korzystać używający Planów Firmowych L lub XL. Użytkownicy planu Firma mogą korzystać z usługi „5G dla Firm” za 9,90 zł bez VAT miesięcznie. Aktualnie prowadzone są prace nad uruchomieniem #hello5G dla klientów Orange Flex.

