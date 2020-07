hello5G - Orange rusza z łącznością 5G

Orange zapowiadało, zapowiadało i w końcu ruszyło dziś z łącznością 5G. Kto może z niej skorzystać i w jakich rejonach Polski?

Z #hello5G mogą od dziś korzystać użytkownicy wybranych ofert abonamentowych i planów firmowych Orange Polska. Jak pokazują wstępne szacunki, już dzisiaj w zasięgu #hello5G jest 6 mln użytkowników, a to dopiero pierwszy etap wdrażania tej technologii.

Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska, zapowiada:

Dziś otwieramy kolejny rozdział dla Orange Polska. Od ponad dwóch lat prowadziliśmy testy laboratoryjne i terenowe, z inżynierami i naszymi klientami. Teraz z #hello5G może korzystać nawet 6 mln osób w blisko 400 miejscowościach, obecnie nikt nie oferuje większego zasięgu tego typu usług. ­Uruchamiamy dziś #hello5G w paśmie 2100 MHz, którym już dysponujemy, aby dać klientom możliwość pierwszych doświadczeń z 5G już teraz, pomimo opóźnienia aukcji pasma 3,5 GHz. To początkowy etap budowy kompleksowej sieci 5G. W miarę jej rozwoju, po przydzieleniu kolejnych częstotliwości, możliwości naszej sieci będą coraz bardziej imponujące, aż do samodzielnej 5G, pozwalającej na zastosowania, do których dziś nie mamy dostępu. Wierzymy, że technologia powinna być przydatna. 5G pomoże nam jeszcze lepiej dopasować się do potrzeb naszych klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych.

#hello5G dostępne jest przede wszystkim w dużych miastach. Są to Warszawa, Łódź, Kraków, miasta Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Wrocław, Poznań, Rzeszów i Kielce. A co z innymi? Dokładny zasięg sieci można sprawdzić za pomocą mapy zasięgu.

Dla kogo #hello5G? Jest dostępne automatycznie i bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat dla wszystkich klientów indywidualnych, którzy posiadają nowy Plan Mobilny 75 lub Abonament komórkowy w Orange Love Extra lub Premium. Warunek - musi być zakupiony od 12 marca 2020 r. W przypadku klientów Orange Love Extra i Premium zwiększenie pakietu danych wiąże się z koniecznością podpisania aneksu do obecnej umowy, który nie zmienia miesięcznej kwoty zobowiązania. Wszyscy użytkownicy mogą samodzielnie włączyć „Możliwość korzystania z 5G”. W tym celu należy zalogować się na swoje konto Mój Orange, przejść do zakładki Pakiety i usługi, a tam do kategorii Internet/usługi dodatkowe. Można także załatwić to przez infolinię.

Osoby, które zdecydują się uruchomić #hello5G, czeka miła niespodzianka - otrzymają dodatkowy pakiet 40 GB danych do wykorzystania każdego miesiąca.

W przypadku klientów biznesowych, bez opłat mogą korzystać używający Planów Firmowych L lub XL. Tu wymagana data rozpoczęcia to 24 luty 2020 r. Użytkownicy planu Firma mogą korzystać z usługi „5G dla Firm” za 9,90 zł bez VAT miesięcznie. W chwili obecnej prowadzone są prace nad uruchomieniem #hello5G dla klientów Orange Flex.

Należy pamiętać, że w celu korzystania z #hello5G niezbędny jest smartfon obsługujący ten standard komunikacji oraz odpowiednia kartę SIM (4G LTE – USIM lub eSIM). Samo Orange oferuje siedem takich telefonów: Xiaomi: Mi 10, Mi 10 Lite oraz Mi 10 Pro, Motorola Edge, LG Velvet, Huawei P40 oraz Huawei P40 Pro. Kolejne modele ze wsparciem dla 5G mają pojawić się w ofercie operatora jeszcze w lipcu.