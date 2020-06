Orange na kartę na wakacje: promocja bez limitu z pakietem 5 GB

Zbliżają się wakacje z i tej okazji Orange proponuje znaną już promocję dla użytkowników oferty na kartę. Klienci będą mogli bezpłatnie skorzystać z usługi Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet 5 GB.

Operator przygotował dla klientów korzystających z oferty na kartę prezent na start wakacji – jest to usługa „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet 5GB” do wykorzystania przez 5 dni. Można z niej skorzystać zupełnie za darmo.

Zobacz: To definitywny koniec oferty Orange One

Aby aktywować promocję, należy wysłać bezpłatny SMS o treści

WAKACJE pod nr 364

Skorzystanie z oferty wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami:

Numer musi mieć możliwość wykonywania połączeń wychodzących.

wychodzących. Numer nie może też mieć aktywnej usługi Bez limitu.

aktywnej usługi Bez limitu. Usługę można włączyć do 30 czerwca 2020.

Zobacz: Orange otwiera Klub Flex. A w nim zniżki, promocje, rabaty...

Po aktywacji przychodzi SMS z potwierdzeniem. Po upływie 5 dni usługa promocyjna automatycznie się wyłączy. Korzystając z usługi, klient ma możliwość wykonywania nielimitowanych połączeń głosowych na krajowe numery komórkowe i stacjonarne, wysyłania nielimitowanej liczby SMS-ów oraz MMS-ów na numery komórkowe w Polsce. Otrzymuje także pakiet danych na internet 5 GB, który może wykorzystać na terenie Polski.

Zobacz: Burze szkodzą sieci Orange

Zobacz: Orange bierze raty na siebie: 3 miesiące za 0 zł na wszystkie smartfony

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: Orange