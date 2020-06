To definitywny koniec oferty Orange One

W styczniu 2017 roku Orange wycofał ze sprzedaży ofertę na kartę o nazwie Orange One, ale jej dotychczasowi użytkownicy mogli z tego nadal korzystać. To zmieni się już w przyszłym miesiącu.

Jak doniósł nam jeden z Czytelników, 20 lipca tego roku Orange chce definitywnie skończyć z ofertą Orange One. Osoby, które wciąż korzystały z niesprzedawanych od stycznia 2017 roku taryf na kartę, zostaną automatycznie przeniesione do oferty Orange Free na kartę. Wiedzieliśmy o tym już kilka godzin temu, ale z publikacją postanowiliśmy poczekać na potwierdzenie ze strony pomarańczowego operatora. To nadeszło dosłownie przed kilkoma chwilami.

Potwierdzamy, że taryfa Orange One nie będzie już dostępna. Od 20 lipca klienci korzystający z niej zostaną automatycznie i bezpłatnie przeniesieni do Orange Free na Kartę. To taryfa, która oferuje obecnie najwięcej możliwości, np. darmowe bonusy na internet po każdym doładowaniu konta, czy dostęp do usług obniżających koszty jak „Rozmowy, SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB”, „Elastyczny Pakiet Internetowy”. Dodatkowo uzyskają dostęp do nowych promocji: „Więcej czasu na Internet” i „Za darmo w Orange”.

- napisało biuro prasowe Orange Polska w odpowiedzi dla TELEPOLIS.PL

Osoby, których ta sprawa dotyczy, otrzymają wiadomości SMS z informacją o przeniesieniu. Do nowej oferty zostaną przeniesione środki, które znajdują się na kontach klientów, z zachowaną datą ważności. Dotyczy to również środków z pakietów dodatkowych. Wyjątkiem będzie usługa Twoje numery, której nie ma w Orange Free na kartę. Operator zaoferuje w zamian bezpłatne korzystanie z usługi Numer bez limitu, umożliwiającej darmowe połączenia z jednym wybranym numerem z dowolnej sieci komórkowej i stacjonarnej w Polsce.

Jeśli z jakichś względów klient nie zaakceptuje tej zmiany, zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje mu prawo do rezygnacji z naszych usług. Może to zrobić do 20 września 2020 roku.

- dodał pomarańczowy operator

