Orange Polska: Jean-François Fallacher odchodzi ze stanowiska prezesa

Obecny prezes Orange Polska, Jean-François Fallacher, odchodzi ze stanowiska, obejmując podobną funkcję w hiszpańskim oddziale grupy. Jest to jedna z kilku zmian personalnych, do jakich dojdzie w całej Grupie Orange od 1 września.

Jean-François Fallacher zaakceptował propozycję nominacji na Prezesa Zarządu Orange Hiszpania i odejdzie ze stanowiska Prezesa Zarządu Orange Polska z dniem 1 września 2020. Komunikat o takiej treści operator przekazał dziś do Komisji Nadzoru Finansowego. Wynika z niego też, że Rada Nadzorcza Orange Polska wybierze następcę obecnego prezesa nie później niż 1 lipca 2020.

Ramon Fernandez, Zastępca Prezesa Grupy Orange na Europę, stwierdził, że transfer do Orange Hiszpania to wyraz uznania wysokich kwalifikacji menadżerskich prezesa Fallachera, jego osiągnięć w Orange Polska i wcześniej w Orange Rumunia. Jednocześnie jest to jedna z kilku roszad, do których dojdzie w całej Grupie Orange w dniu 1 września. Dotychczasowy CEO Orange Hiszpania - Laurent Paillassot – całkowicie opuszcza Grupę.

Operator podjął takie kroki, by zrealizować nową strategię „Engage2025”. Strategia ma ułatwić Orange rozwój w czasach spowolnienia spowodowanego przez pandemię koronawirusa. Według szacunków sieć Orange spodziewa się spadku wyników finansowych pod koniec roku, a jednocześnie musi podejmować nowe wyzwania dotyczące rozbudowy swojej sieci, zwłaszcza usług 5G.

Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska powiedział:

W ciągu ostatnich czterech lat Jean-François Fallacher razem pozostałymi członkami zarządu Orange Polska wprowadził Spółkę z sukcesem z powrotem na ścieżkę wzrostu. Wieloletni trend spadków przychodów i rentowności operacyjnej został odwrócony i Orange Polska udowodniła, że jest w stanie znów rosnąć. Było to konsekwencją dobrej implementacji ambitnej strategii Orange.one, której celem było stworzenie modelu biznesowego trwale generującego wartość. Ten sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania całego zespołu menadżerskiego.

Jean-François Fallacher był prezesem Orange Polska od 1 maja 2016. W latach 2011-2016 pełnił funkcję prezesa spółki Orange Romania, jednego z większych operatorów na rynku rumuńskim. Z Grupą Orange związany był od ponad 20 lat.

