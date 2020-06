Orange bierze raty na siebie: 3 miesiące za 0 zł na wszystkie smartfony

Orange ma nową propozycję dla klientów, którzy poszukują smartfonu z abonamentem. Po wyborze takiego urządzenia, operatora zapłaci za nabywcę pierwsze trzy raty. Oferta startuje dzisiaj i dotyczy Planów Mobilnych 45, 55 i 75, Planów Firmowych oraz pakietów Orange Love.

Z nowej oferty Orange skorzystają klienci, którzy do 1 lipca br. podpiszą nową lub przedłużą obecną umowę abonamentową na kolejne 24 miesiące. Promocja obejmuje wszystkie telefony oferowane przez operatora w tym najnowsze modele marki Samsung, Xiaomi, Huawei czy OPPO.

Przenoszący numer skorzystają podwójnie

Orange zobowiązuje się do opłacenia trzech pierwszych rat za smartfon. To oznacza, że klienci pokryją jedynie 21 rat za wybrany telefon, opłatę na start, jeśli dotyczy danego modelu oraz comiesięczny abonament.

Promocja łączy się z ofertą dla klientów przenoszących numer do Orange. Dzięki temu zyskają oni podwójnie – skorzystają z ulgi przy zakupie smartfonu oraz otrzymają trzy pierwsze miesiące bez opłaty abonamentowej.

Nowe Plany Firmowe dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty w nowych Planach Firmowych: S, M, L, XL. W abonamencie klienci mogą wybierać spośród 7 paczek usług, m.in. Bezpieczna Firma, Serwis Telefonu, W internecie. Usługi można dowolnie zmieniać w trakcie trwania umowy, bez dodatkowych kosztów.

W każdym z Planów Firmowych znajdują się nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a także pakiet do 150 GB, zależny od wybranego planu. Klienci, którzy wybiorą Orange Love dla Firm lub przedłużą umowę, zyskają dodatkowy pakiet danych.

Czy zakupy w salonie są bezpieczne?

Oferta jest dostępna we wszystkich kanałach sprzedaży: salonach, telesprzedaży, sprzedaży aktywnej oraz w sklepie internetowym. Obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Orange zachęca, by na zakupy wybrać się do jednego z salonów, które od 4 maja działają w galeriach handlowych w normalnym trybie. W punktach obsługi operatora zachowane są wszelkie wymogi bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Pracownicy korzystają ze środków ochrony osobistej, a stanowiska sprzedaży są dodatkowo zabezpieczone pleksiglasem. Do dyspozycji klientów są rękawiczki i płyny dezynfekujące.

Więcej informacji na stronie:

https://www.orange.pl/lp/3raty-za-0zl

