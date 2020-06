Orange Warsaw Festival: 15% zniżki na bilety dla klientów Orange

Tegoroczny Orange Warsaw Festival miał się odbyć w czerwcu, jednak z oczywistych względów, podobnie jak wiele innych imprez muzycznych, wydarzenie to zostało przełożone. Termin najbliższej edycji festiwalu to 4-5 czerwca 2021 roku. Sporo czasu, ale organizatorzy już dzisiaj namawiają do kupna biletów, kusząc zniżką.

Zobacz: Orange odwołuje festiwale. Nie będzie Open'era i Orange Warsaw Festival

Ruszyła sprzedaż biletów na Orange Warsaw Festival 2021. Dla klientów Orange bilety i karnety są tańsze o 15%. Sprzedaż potrwa do 20 maja 2021 r. lub do wyczerpania puli biletów - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Jak otrzymać zniżkę na Orange Warsaw Festival 2021?

Aby otrzymać zniżkę, użytkownicy telefonu komórkowego w Orange mogą wysłać SMS-a o treści ASOWF pod numer 693.

Osoby korzystające z usług stacjonarnych, np. Neostrady, telefonu stacjonarnego lub Orange Free, powinny zalogować się na asowf.orangemusic.pl i skorzystać z formularza. Na swój telefon komórkowy otrzymają SMS-a zwrotnego z kodem. Należy go wpisać w odpowiednie pole na altersklep.pl.

Zobacz: Orange na kartę: dwa razy więcej internetu po aktywacji startera

Zobacz: Orange: zamień niewykorzystane GB na pomoc dzieciom z domów dziecka

Jeśli bilet będzie kupiony przez eBilet.pl, odpowiednio należy wysłać SMS-a o treści OWF pod nr 693 lub zalogować na owf.orangemusic.pl, a otrzymany SMS-em kod wpisać na ebilet.pl.

Karnet dwudniowy na festiwal kosztuje 469 zł. Klienci Orange mogą kupić go taniej, ze zniżką i zapłacą za karnet 399 zł. Bilet jednodniowy kosztuje 309 zł. Dla klientów Orange koszt takiego biletu to 263 zł. Pozostałe bilety można kupić w cenie: karnet dwudniowy VIP za 999 zł oraz bilet jednodniowy VIP za 629 zł.

Przyszłoroczna edycja Orange Warsaw Festival odbędzie się 4 i 5 czerwca 2021 na terenie Toru Wyścigów Konnych na warszawskim Służewcu.

Zobacz: Orange uruchamia Klub Flex. A w nim zniżki, promocje, rabaty...

Zobacz: Orange uruchomi 5G już 1 lipca. Nowa usługa to #hello5G

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Orange