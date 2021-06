Oppo kontynuuje podbój Europy

W 2021 roku Oppo weszło na pozycję czwartego największego producenta smartfonów na świecie – tak przynajmniej wynika z raportu firmy Canalys. W ciągu ostatnich 12 miesięcy globalna sprzedaż smartfonów firmy wzrosła o 60%, osiągając w pierwszym kwartale tego roku 37,6 miliona sztuk.

Rozszerzenie naszej działalności na nowe rynki jest ważną częścią naszego długoterminowego zaangażowania na rynku europejskim, co w efekcie umożliwi nam dotarcie z innowacjami Oppo do jeszcze większej liczby użytkowników w całej Europie. Chcemy stać się wiodącą marką smartfonów w Europie. Jednak, co ważniejsze, chcemy odgrywać pozytywną rolę w krajach, w których działamy i wykorzystywać naszą technologię z korzyścią dla lokalnych użytkowników i społeczności – dając im możliwość prowadzenia zrównoważonego i łatwiejszego życia.