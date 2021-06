Pojawia się specyfikacja Oppo A93s 5G

Oppo pracuje nad kolejną zmianą już istniejącego smartfonu. Tym razem możemy się spodziewać smartfonu o nazwie Oppo A93s 5G.

Oppo coraz mocniej wzoruje się na Realme i Xiaomi. Ledwie kilka dni temu pisaliśmy, że Oppo szykuje kolejną wersję telefonu, który ledwo co zadebiutował. Tym razem chiński producent dał pierwotnej wersji całe pół roku na okrzepnięcie na rynku. W styczniu pojawił się bowiem Oppo A93 5G ze Snapdragonem 480 na pokładzie. W lipcu z kolei oficjalnie zadebiutuje model Oppo A93s 5G. Pojawi się on w trzech wersjach kolorystycznych - białej, niebieskiej i czarnej. Oficjalnie jednak będą to nazwy w stylu rzeka w letnią rozgwieżdżoną noc.

Wyświetlacz LCD będzie miał przekątną 6,5 cala, a sercem modelu będzie układ MediaTek Dimensity 700. Użytkownik dostanie do swojej dyspozycji 8 GB RAM oraz 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej. Aparat główny będzie miał trzy sensory - 48 Mpix, 2 Mpix i 2 Mpix. Z przodu znajdzie się natomiast pojedynczy sensor 8 Mpix. Akumulator będzie miał pojemność 5000 mAh. Producent nie zapomniał też o jacku 3,5 mm. Ceny będą rozpoczynać się od 2000 juanów, czyli około 1170 złotych.

