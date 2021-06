Pojawia się specyfikacja Oppo Reno6 Z

Oppo dopiero co pokazał model Oppo Reno5 Z, a okazuje się, że już szykuje on Oppo Reno6 Z. Już teraz pojawiła się specyfikacja tego modelu.

Oppo jak widać zaczął uczyć się od Realme. Nic zresztą dziwnego, obie marki to rodzina. Realme jest w stanie pokazywać następcę poprzedniego modelu już po dwóch miesiącach od debiutu poprzedniego. Teraz pojawia się z kolei specyfikacja techniczna modelu Oppo Reno6 Z. W kwietniu natomiast zadebiutował oficjalnie Oppo Reno5 Z. Nie wiadomo jeszcze co prawda kiedy pojawi się nowy wariant, ale raczej nie powinniśmy czekać długo. Okazuje się, że różnice są tylko w segmencie aparatu oraz pamięci. Możemy się zatem spodziewać wyświetlacza o przekątnej 6,43 cala oraz układu MediaTek Dimensity 800U.

Pod względem pamięci użytkownik otrzyma 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Akumulator będzie miał z kolei pojemność 4310 mAh. Potrójny aparat główny to 64 Mpix + 8 Mpix (szeroki kąt) + 2 Mpix (czujnik głębi), natomiast pojedynczy przedni to 32 Mpix. Systemem operacyjnym będzie Android 11 z autorską nakładką Oppo ColorOS 11.1. Możemy się spodziewać dwóch wersji kolorystycznych, jednak nie są one jeszcze sprecyzowane.

Źródło zdjęć: Oppo (Reno5 Z)

Źródło tekstu: yabishekhd