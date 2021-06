Telefon do 1000 zł – TOP 5 na lato 2021

Jaki jest najlepszy smartfon do 1000 zł? Który model wybrać? Pomagamy wybrać najlepszy telefon na rozpoczynające się wakacje 2021 roku.

Smartfony kosztujące poniżej 1000 zł cieszą się niesłabnącą popularnością. Trudno się dziwić – nikt nie chce wydawać zbyt dużo pieniędzy na telefon, a w obecnych czasach nawet najtańsze modele potrafią zaoferować bardzo dobre parametry, które z powodzeniem wystarczą do codziennego korzystania. Szczególnie latem, kiedy większość z nas ma na głowie inne wydatki, taki tani smartfon może się okazać atrakcyjną propozycją.

Jak wybieraliśmy?

W nowej odsłonie naszego poradnika zdecydowaliśmy się odświeżyć nieco dotychczasową formułę. Żeby ułatwić Wam wybór skróciliśmy listę polecanych modeli do pięciu. Dodatkowo z tego grona wyłoniliśmy najlepszy w naszej ocenie smartfon, który otrzymał wyróżnienie „Wybór Redakcji”. W ten sposób macie pewność, że w rankingu znalazły się wyłącznie najlepsze urządzenia z danej półki cenowej.

A jakimi kryteriami kierowaliśmy się podczas selekcji? Przede wszystkim szeroko pojętą opłacalnością. Wiadomo, że w segmencie budżetowym – bo tak należy nazwać półkę do 1000 zł – trzeba się liczyć z pewnymi kompromisami, a każda złotówka jest na wagę złota. Staraliśmy się w związku z tym szukać urządzeń, które zaoferują jak najwięcej, przy jak najniższej cenie, a jednocześnie będą pozbawione oczywistych wad, które mogłyby psuć komfort pracy z urządzeniem.

Jako punkt odniesienia tradycyjnie braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Smartfony uszeregowane zostały w kolejności alfabetycznej. Wyjątek stanowi Wybór Redakcji, który znajdziecie na ostatniej stronie artykułu. Jednocześnie jak zawsze przygotowaliśmy dla Was ankietę, w której wyłonimy najlepszych smartfon do 1000 zł według naszych czytelników. Zachęcamy do głosowania i dzielenia się swoimi opiniami w komentarzach!

