Polskie 5G bez Huaweia? Prezydenci Duda i Trump podpisują oświadczenie

Przy okazji wizyty w USA prezydent Andrzej Duda podpisał z prezydentem Donaldem Trumpem oświadczenie, które może mieć wpływ na rozwój sieci 5G w Polsce... Sieci 5G bez infrastruktury firmy Huawei.

Podpisane ustalenia nie są do końca nowe - to podtrzymanie deklaracji z 2 września 2019 roku, dotyczącej budowy bezpiecznej infrastruktury sieci 5G. Chociaż w dokumentach nie mówi się wprost o firmie Huawei, jako tej niebezpiecznej, to właśnie ona nie ma wstępu ze swoim 5G do USA. Jesienią 2019 roku deklarację podpisał premier Mateusz Morawiecki i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. Teraz ustalenia podtrzymują prezydenci obu krajów.

Polska nie może sobie pozwolić na 5G bez Huaweia - to drogie i czasochłonne

Dla polskiego rynku rozwiązania Huaweia są niezwykle istotne - udział instalacji tego dostawcy jest dominujący w obecnej infrastrukturze, a to na niej opierane są pierwsze wdrożenia. Budowa sieci opartej w 100% na innych dostawcach jest możliwa, ale z pewnością byłaby odczuwalnie droższa i niekoniecznie równie efektywna. Za tę różnicę w cenie zapłacilibyśmy my - klienci.

Zgoła inne podejście do tematu mają nasi zachodni sąsiedzi, jak i Norwegia czy Wielka Brytania - w krajach tych 5G jest budowane z pomocą chińskiego giganta. Chociaż w Polsce były prowadzone testy 5G na infrastrukturze Nokii, Ericssona czy ZTE, rządowe restrykcje mogłyby spowolnić pojawienie się docelowego 5G. Obecne wdrożenia to jedynie demo przyszłej technologii, i tak już opóźnionej z powodu odwołania w maju aukcji 5G.



Pozostaje mieć nadzieję, że standardy bezpieczeństwa będą rzeczywiście na najwyższym dostępnym poziomie, ale pozostaniemy przy tym niezależni od trwającego konfliktu handlowego na osi USA-Chiny.

Fragment oświadczenia prezydentów Dudy i Trumpa dotyczący łączności 5G załączamy poniżej (pisownia oryginalna, za Kancelarią Prezydenta RP):

Oba nasze narody łączy poszanowanie dla prywatności i wolności osobistych oraz zrozumienie znaczenia bezpieczeństwa naszych systemów telekomunikacyjnych. Dlatego też ponownie potwierdzamy treść Wspólnej Deklaracji z 2 września 2019 roku i zobowiązujemy się do współpracy w rozwijaniu rozwiązań technologicznych następnej generacji, a także do korzystania wyłącznie z usług bezpiecznych i zaufanych dostawców, sprzętu oraz łańcuchów dostaw w ramach naszych sieci 5G. W tym celu będziemy współpracować w promowaniu innowacyjnych rozwiązań dla zapewnienia zróżnicowanego łańcucha dostaw zaufanych sprzedawców technologii 5G.

Źródło zdjęć: Jakub Szymczuk - Kancelaria Prezydenta RP

Źródło tekstu: Kancelaria Prezydenta, wł