Orange: Oppo Reno6 Pro 5G taniej o ponad tysiąc złotych

Dziś czwartek, więc w Orange ruszyła kolejna oferta tygodnia. Tym razem taniej można kupić smartfony Oppo Reno6 Pro 5G oraz Xiaomi Redmi Note 10S 6/128 GB.

Oppo Reno6 Pro 5G

Oppo Reno6 Pro 5G to wydajny smartfon, napędzany chipsetem Qualcomm Snapdragon 870, wspieranym przez 12 GB RAM-u. Urządzenie zostało wyposażone w 6,55-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FullHD+, ma też wszechstronny zestaw fotograficzny, złożony z pięciu aparatów. Główna jednostka z tyłu ma matrycę o rozdzielczości 50 Mpix. Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 4500 mAh i pracuje pod kontrolą Androida 11.

W aktualnej ofercie tygodnia Orange smartfon Oppo Reno6 Pro 5G 12/256 GB możemy kupić między innymi:

z abonamentem komórkowym 80 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 97,99 zł (oszczędzamy łącznie 1104 zł),

(oszczędzamy łącznie 1104 zł), z Orange Love 149,99 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 97,99 zł (oszczędzamy łącznie 1104 zł),

(oszczędzamy łącznie 1104 zł), bez abonamentu w 20 ratach 0% po 184,95 zł (brak obniżki).

Xiaomi Redmi Note 10S

Drugim z przecenionych smartfonów jest Redmi Note 10S. Xiaomi zaprezentowało ten smartfon w marcu i wyposażyło go w 6,43-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FullHD+, główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 64 Mpix oraz chipset MediaTek Helio G95. Na pokładzie mamy też 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD. Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 5000 mAh i pracuje pod kontrolą systemu Android 11.

W ofercie tygodnia Orange smartfon Redmi Note 10S 6/128 GB możemy kupić między innymi:

z abonamentem komórkowym 60 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 44 zł (oszczędzamy łącznie 120 zł),

(oszczędzamy łącznie 120 zł), z Orange Love 109,99 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 34,00 zł (oszczędzamy łącznie 120 zł),

(oszczędzamy łącznie 120 zł), bez abonamentu w 20 ratach 0% po 54,95 zł (oszczędzamy łącznie 100 zł).

Z oferty można skorzystać do 24 listopada 2021 roku, do końca dnia (lub do wyczerpania zapasów).

