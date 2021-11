Rozkładany Oppo Foldable nadejdzie w grudniu. Nazwa kodowa: Paw

Oppo nie chce pozostawać w tyle i również szykuje się do premiery rozkładanego smartfonu. Urządzenie określane w przeciekach mianem Oppo Foldable doczeka się swojej premiery w grudniu 2021 – przynajmniej tak sugerują najnowsze doniesienia z Chin.

Spekulacje na temat Oppo Foldable pojawiają się już od kilku tygodni. Według chińskiego źródła z Weibo w przyszłym miesiącu plotki zostaną ucięte, a producent oficjalnie pochwali się swoim rozkładanym smartfonem.

Zobacz: Jaki będzie składany telefon Oppo? Wiemy coraz więcej

Źródło podaje, że Oppo Foldable ma kodową nazwę „Peacock”, czyli „Paw”, co ma obrazować grafika zaprezentowana na Weibo. Co jednak ciekawe, pojawiły się równolegle sugestie, że Oppo w przyszłym roku wprowadzi na rynek jeszcze jeden topowy model o nazwie kodowej „Butterfly”, czyli „Motyl”. To wyraźnie sugeruje kolejny rozkładany smartfon, jednak są też przesłanki, by sądzić, że chodzi o tradycyjny w formie Oppo Find X4.

To samo źródło z Weibo określa składany model mianem Oppo Fold i przekonuje, że smartfon otrzyma duży ekran 8 cali o rozdzielczości 2K z odświeżaniem 120 Hz. Sercem rozkładaka z Chin ma być układ Snapdragon 888, urządzenie będzie także wyposażone w akumulator 4500 mAh z szybkim ładowaniem 65 W. Sekcję fotograficzną stworzą aparaty 32 Mpix (selfie) i 50 Mpix (IMX766, główny).

Spodziewany w 2022 r Oppo Butterfly AKA Find X4 miałby z kolei być napędzany przez chipset Snapdragon 898.

Zobacz: Tablet Oppo już bez żadnych tajemnic

Zobacz: Oppo Reno7 SE, Reno7 i Reno7 Pro – te telefony zadebiutują w listopadzie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Weibo

Źródło tekstu: Weibo, GizChina