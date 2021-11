Orange daje 15 GB internetu

Ostatnie gigabajty za gole, rozdawane przez Orange po przegranym meczu z Węgrami, pozwoliły otrzeć łzy, ale raczej nie umożliwiły zbyt długiego korzystania z zasobów internetu. Dziś jednak Orange daje nieco większy pakiet – 15 GB.

Jak co tydzień, Orange rozdaje niespodzianki dla użytkowników aplikacji „Mój Orange”. Tym razem jest to 15 GB internetu, które można wykorzystać, na co się chce, czerpiąc z zasobów globalnej sieci na terenie Polski.

Ważność przyznanego pakietu zachowana zostanie do końca cyklu rozliczeniowego. Niektórzy klienci będą mogli więc dość długo nacieszyć się dodatkowym bezpłatnym internetem.

Darmowa paczka 15 GB rozdawana jest przez pomarańczowego operatora z okazji akcji „Środy z Mój Orange”, więc z dzisiejszej oferty można skorzystać wyłącznie w tej aplikacji. Żeby odebrać paczkę, trzeba zajrzeć w niej do zakładki „Dla Ciebie” i tam dopełnić formalności, co oznacza dosłownie dwa kliknięcia.

Pakiet 15 GB w Orange można odebrać od dziś do przyszłego wtorku, czyli do 23 listopada, do końca dnia.

Czy darmowa paczka 15 GB jest też dostępna dla użytkowników ofert Orange na kartę? Niestety nie, pod tym względem nic się nie zmieniło. Akcja „Środy z Mój Orange” kierowana jest wyłącznie do klientów abonamentowych, pozostali muszą więc przyjrzeć się innym, nowym ofertom Orange.

