Orange: trzy usługi za darmo na dwa miesiące. W abonamencie i na kartę

Orange przygotował dla klientów abonamentowych oraz korzystających z ofert na kartę świąteczną promocję. Dzięki niej można przetestować przez dwa miesiące za darmo jedną z trzech usług, świadczonych przez operatora.

Ogłoszona przez Orange „Promocja Prezent” jest dostępna dla abonentów, jak również użytkowników ofert na kartę. Klienci pomarańczowej sieci mogą dokonać aktywacji jednej z następujących usług:

„Chroń Dzieci w Sieci”,

„Nawigacja Orange”,

„Znajdźmy się standard”.

Promocja skierowana jest do tych klientów, którzy w chwili włączenia wybranej usługi nie mają jej aktywnej na tym samym numerze. Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2021 r.

Skorzystanie z promocji jest całkowicie bezpłatne. Co więcej, gdy klient nie wyłączy usługi przed upływem okresu promocyjnego, zostanie ona samoczynnie wyłączona po dwóch miesiącach od jej aktywacji i nie będą naliczone żadne opłaty. Nie trzeba więc kłopotać się, że operator zaskoczy nas podwyższoną fakturą za usługi. Na dwa dni przed końcem okresu promocyjnego klient otrzyma SMS-a informującego o zbliżającym się końcu promocji, wyłączeniu usługi i możliwości jej odpłatnego włączenia.

Jak skorzystać z promocji Orange?

Żeby skorzystać z promocji i włączyć wybraną usługę, należy wysłać bezpłatnego SMS-a:.

„Chroń Dzieci w Sieci” – SMS o treści „Prezent” pod numer 80203 ,

, „Nawigacja Orange” – SMS-a o treści „Prezent” pod numer 80999 ,

, „Znajdźmy się standard” – SMS o treści „Prezent” pod numer 318.

Dodatkowe szczegóły promocji zawiera poniższy regulamin.

Jakie dokładnie usługi oferuje Orange?

„Chroń Dzieci w Sieci” to usługa i aplikacja ochrony rodzicielskiej, która sugeruje, do jakich treści w internecie dziecko powinno mieć dostęp. Od rodzica zależy czy akceptuje ten wybór, czy wprowadzi zmiany. W aplikacji można ustawić godziny dostępu do internetu dla dziecka oraz określić czas korzystania z tabletu lub smartfonu. Standardowa cena tej usługi to 9,99 zł.

„Nawigacja Orange” bazuje na nawigacji on-line NaviExpert. Jej głównymi zaletami są funkcja aktualizowania map na bieżąco oraz prezentowane na nich, przekazywane na żywo informacje o sytuacji na drogach – korkach, remontach, objazdach, fotoradarach, patrolach policji itd. Poza promocją cena za tę usługę wynosi 12,99 zł miesięcznie.

„Znajdźmy się” pozwala lokalizować telefony przyjaciół i rodziny. Użytkownik może otrzymywać powiadomienia, gdy bliskie osoby zmienią miejsce lub gdy znajdą się w sytuacji zagrożenia. Jest to dobra usługa, by na przykład zaopiekować się osobą chorą lub w podeszłym wieku. Opcja „Standard” pozwala na lokalizację jednej osoby i poza promocją kosztuje 9,99 zł.

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: Orange