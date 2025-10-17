T-Mobile ma nową darmówkę. 1200 zł zostaje w kieszeni

Podobna oferta w T-Mobile pojawiła się już w lutym, później była przedłużana, a w czerwcu operator wprowadził usługę Magenta AI, bazującą do Perplexity. Kto się jakimś cudem nie załapał na wcześniejsze okazje, może teraz zapoznać się z Perplexity Pro w kolejnej odsłonie akcji.

Od teraz aż do 31 grudnia (lub do wyczerpania puli kodów) uczestnicy programu Magenta Moments mogą zyskać dostęp do w pełni darmowej subskrypcji Perplexity Pro na 12 miesięcy za 0 zł. Subskrypcja Perplexity Pro oznacza jednocześnie dostęp wyszukiwania w wersji Pro bezpośrednio w Comet – nowej przeglądarce internetowej z zintegrowanym asystentem AI, towarzyszącym użytkownikowi podczas przeglądania sieci.

W co umie Comet?

Comet to nowoczesne narzędzie firmy Perplexity, które łączy tradycyjne funkcje przeglądarki ze sztuczną inteligencją, co wprowadza całkiem nowy styl pracy online. To, co wyróżnia Cometa, to wbudowany asystent AI, który pomaga użytkownikowi w realizacji takich zadań, jak m.in. wyszukiwanie informacji, podsumowywanie artykułów, redagowanie e-maili, organizacja spotkań czy kierowanie zapytań bezpośrednio do stron internetowych. Narzędzie umożliwia także automatyzację takich działań jak wypełnianie formularzy, dokonywanie rezerwacji czy zakupy online.

T-Mobile przekonuje, że Comet redefiniuje sposób, w jaki użytkownicy korzystają z internetu. Dzięki temu narzędziu skupiają się na zrozumieniu kontekstu, zamiast na poszukiwaniu kluczowych słów. Perplexity AI, jako domyślny silnik wyszukiwania, generuje konwersacyjne odpowiedzi z dołączonymi źródłami, zamiast tradycyjnych list wyników.

Początkowo przeglądarka była dostępna tylko dla subskrybentów planu Perplexity Max, ale z czasem została udostępniona szerszej publiczności w wersji bezpłatnej. Użytkownicy Perplexity Pro mogą cieszyć się funkcjami wyszukiwania Pro, wliczając w to możliwość wyboru preferowanego modelu językowego bezpośrednio w Comet.

Perplexity Pro za darmo – jak skorzystać?

By zyskać dostęp do rocznej, darmowej subskrypcji Perplexity Pro, użytkownik w pierwszej kolejności powinien odblokować odpowiednią ofertę za 100 Serc w aplikacji „Mój T-Mobile”, skopiować swój unikalny kod i wkleić go na stronie, na którą zostanie przekierowany po odblokowaniu oferty.