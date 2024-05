Miliony Polaków tam kupują. Mogli paść ofiarą zmowy cenowej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy kształtowanie cen ekspresów do kawy marki Jura przez ostatnie 10 lat nie było efektem zmowy. Prowadzone postępowanie dotyczy importera tych urządzeń oraz sieci sklepów RTV Euro AGD, Media Markt i Media Expert. Są też zarzuty dla jednej osoby fizycznej.

Firma Jura Poland jest wyłącznym importerem do naszego kraju ekspresów do kawy marki Jura. Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przez ostatnie 10 lat ceny tych urządzeń mogły być ustalane w niedozwolony sposób. Wskazują na to dowody, które UOKiK uzyskał podczas przeszukania w siedzibach kilku spółek.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że spółka Jura Poland mogła zawrzeć zmowę cenową ze sprzedawcami ekspresów, w tym największymi sklepami z elektroniką i sprzętem AGD. Przedsiębiorcy mogli przez blisko 10 lat w niedozwolony sposób ustalać ceny produktów. Oznaczałoby to, że konsumenci nie mogli kupić ekspresów taniej niż po odgórnie narzuconych stawkach.

– powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Jura Poland i autoryzowani dystrybutorzy mogli uzgadniać minimalne ceny odsprzedaży ekspresów oraz akcesoriów do nich. W efekcie sprzętów tych nie można było sprzedawać po cenach niższych, niż ustalone. Z zebranych informacji wynika również, że mogło dochodzić do uzgadniania także cen promocyjnych oraz wartości gratisów dla klientów końcowych. To wszystko dotyczyło zarówno sprzedaży tradycyjnej, jak i prowadzonej w sklepach internetowych.

Importer ekspresów marki Jura w Polsce mógł monitorować ceny stosowane przez autoryzowanych dystrybutorów i interweniować, jeśli były one poniżej ustalonego poziomu. Za złamanie porozumienia groziło między innymi wstrzymanie dostaw, a także rozwiązanie umowy lub brak jej przedłużenia. Według UOKiK, celem tych działań mogło być wywieranie presji na stosowanie cen ustalonych w wyniku porozumienia. Sprzedawcy mogli również wzajemnie obserwować swoje działania i w razie stosowania zbyt niskich cen zwracać się do Jura Poland o interwencję.

Prezes UOKiK stawia zarzuty

Szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty spółce Jura Poland oraz osobie odpowiedzialnej za politykę dystrybucyjną tego przedsiębiorcy. Postępowanie prowadzone jest również przeciwko czterem istotnym sprzedawcom ekspresów Jura, takim jak Euro-net, Media Saturn Holding, Media Saturn Online i Terg, właścicieli sieci sklepów RTV Euro AGD, Media Markt i Media Expert. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara w wysokości do 10% rocznego obrotu. Z kolei maksymalna kara przewidziana w takiej sytuacji dla menadżerów wynosi 2 miliony złotych.

Dotkliwych sankcji można uniknąć dzięki programowi łagodzenia kar (leniency). Daje on przedsiębiorcy uczestniczącemu w nielegalnym porozumieniu oraz menadżerom odpowiedzialnym za zmowę szansę obniżenia, a niekiedy uniknięcia sankcji pieniężnej. Można z niego skorzystać pod warunkiem współpracy w charakterze „świadka koronnego” z Prezesem UOKiK oraz dostarczenia dowodów lub informacji dotyczących istnienia niedozwolonego porozumienia. Zainteresowanych programem łagodzenia kar zapraszamy do kontaktu z Urzędem. Pod specjalnym numerem telefonu: 22 55 60 555 pracownicy UOKiK odpowiadają na wszelkie pytania dotyczące programu leniency, także anonimowe.

– przypomina UOKiK

Zobacz: Amazon leciał sobie w kulki. Zapłaci w Polsce ogromną karę

Zobacz: Vectra skapitulowała. Nie będzie podwyżek w trakcie obowiązywania umowy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock - serato, WDnet Creation, Grzegorz Czapski

Źródło tekstu: UOKiK, oprac. własne