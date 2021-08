Wyniki T-Mobile Polska za 2Q2021: konsekwentna realizacja planu stabilnego wzrostu

T-Mobile Polska odnotował w II kwartale 2021 roku stabilny wzrost przychodów oraz EBITDA AL. Z magentowej sieci korzystało też więcej klientów, zarówno w segmencie abonamentowym, jak i przedpłaconym.

W II kwartale 2021 roku T‑Mobile Polska kontynuował realizację długoterminowego planu stabilnego, zrównoważonego rozwoju i odnotował wzrost EBITDA AL o 4,1% w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku, osiągając zysk EBITDA AL w wysokości 453 mln zł. Jednocześnie spółka wypracowała przychody w wysokości 1,58 mld zł, co po wyłączeniu negatywnego efektu przesunięcia niskomarżowych przychodów z międzynarodowych usług tranzytowych do dedykowanych struktur w ramach Grupy DT, oznaczałoby 1,2% wzrostu w ujęciu rocznym. Oficjalnie operator zaraportował zmianę przychodów o -2,3%, ale należy zauważyć, że od III kwartału 2021 roku podobny efekt nie będzie już występował. Organiczny wzrost przychodów T‑Mobile należy wiązać z rosnącą bazą klientów, zwłaszcza biznesowych, oraz rosnącą popularnością większych pakietów danych i ofert konwergentnych.

Zobacz: [Aktualizacja] T-Mobile i Heyah na kartę: koniec usługi „Masz złotówkę – masz no limit na wszystko i do wszystkich”

Zobacz: T-Mobile wprowadza do ofert smartfony Galaxy Z Fold3 5G i Galaxy Z Flip3 5G

Będąc firmą zorientowaną na klienta, wyprzedzamy rynek, oferując naszym klientom najwyższą jakość: najnowocześniejsze technologie i pełen zakres usług odpowiadających na ich potrzeby. Głównym źródłem naszego wzrostu są atrakcyjne oferty z największymi na rynku limitami danych, zawierające pakiety rozrywki oraz dostęp do Internetu FTTH. To podejście doskonale łączy się z naszą najlepszą na rynku siecią, w którą nieprzerwanie intensywnie inwestujemy m.in. poprzez dynamiczne rozwijanie zasięgu piątej generacji. Te dwa czynniki tworzą doskonałą kombinację. Naszą ambicją na 2021 rok jest zapewnienie stabilnego wzrostu EBITDA i osiągamy wyniki zgodne z tym założeniem.

– powiedział Andreas Maierhofer, prezes T‑Mobile Polska

Na koniec drugiego kwartału baza klientów T‑Mobile wzrosła o 269 tys. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosła 11,29 mln. Należy zauważyć, że spółka zaobserwowała wzrost bazy klientów zarówno w segmencie abonamentowym, jak i przedpłaconym. W tym samym czasie rosła również liczba klientów FTTH. Średnia miesięczny współczynnik odejść (churn) w segmencie kontraktowym utrzymał się na bardzo niskim poziomie 0,7%.

W drugim kwartale 2021 roku osiągaliśmy dobre wyniki dzięki koncentracji na zadowoleniu klientów, w połączeniu z długoterminowymi inwestycjami w konwergencję i nowe, wysokomarżowe produkty. Ostatnie kilka kwartałów pokazało, że mocne fundamenty finansowe w tak wymagających czasach pozwalają nam z powodzeniem stawiać czoła rynkowi. Ciągłe reinwestowanie wygenerowanych środków pozwala nam nie tylko utrzymać przewagę technologiczną, ale także pozyskiwać nowych klientów a dla obecnych stawać się prawdziwym „love brandem”.

– powiedział Juraj Andras, CFO T‑Mobile Polska

Łączenie usług

Miesiące kwiecień, maj i czerwiec tego roku w segmencie klientów indywidualnych T‑Mobile upłynęły pod znakiem nowego podejścia do tworzenia oferty konwergentnej. T‑Mobile jeszcze mocniej postawił na ofertę łączenia usług mobilnych i stacjonarnych w ramach programu „Korzyści dla domu”, oferując klientom dodatkowe warianty i zniżki na pakiety konwergentne. T‑Mobile zaoferował także klientom odświeżoną ofertę Internetu do domu z nielimitowanymi pakietami danych – alternatywę dla osób, które nie znajdują się w zasięgu oferty światłowodowej T‑Mobile, pozwalającą im wybrać całość usług u jednego operatora i skorzystać z korzyści z tego wynikających.

Na drugi kwartał 2021 roku przypadły również piłkarskie Mistrzostwa Europy. Operator, jako sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej, przygotował na tę okazję mistrzowską ofertę abonamentową 5G z największą paczką gigabajtów w Polsce (200 GB). Kontynuował również program cotygodniowego docenienia swoich klientów – Happy Fridays – w ramach którego przygotował tematyczne prezenty, które pozwoliły użytkownikom jeszcze intensywniej przeżywać sportowe emocje.

Poza sportowymi promocjami dla klientów prepaid, T‑Mobile pamiętał również o podnoszeniu jakości oferowanych usług w tym segmencie. Po uruchomieniu z końcem marca możliwości korzystania z sieci 5G przez użytkowników na kartę, T‑Mobile udostępnił bardzo konkurencyjną ofertę „Bez limitu XL” w taryfie GO! z dostępem 5G. Z kolei w lipcu jako pierwszy operator na polskim rynku wprowadził doładowania cykliczne w ofertach prepaid (T‑Mobile na kartę, MIX i Heyah na kartę).

Wzrost w segmencie biznesowym

Całe pierwsze półrocze 2021 roku to w T‑Mobile Polska czas znacznego wzrostu rynku biznesowego, a drugi kwartał również bardzo dobrze wpisuje się w ten trend. Operator umocnił swoją pozycję w najbardziej wymagających segmentach klientów biznesowych, zdobywając nowe kontrakty na takie usługi jak sieci teleinformatyczne, bezpieczeństwo, centra danych czy usługi chmurowe. W tym czasie T‑Mobile pozyskał dużą liczbę nowych kontraktów, między innymi na budowę sieci MPLS WAN dla Polskiej Spółki Gazownictwa oraz świadczenie konwergentnych usług telekomunikacyjnych dla Narodowego Banku Polskiego.

W odpowiedzi na oczekiwany ciągły wzrost zapotrzebowania na usługi data center, T‑Mobile kontynuuje inwestycję w centrum danych Szlachecka 2, który umożliwi operatorowi dostarczanie swoim klientom kompleksowych technologii ICT oraz najlepszej jakości usług przetwarzania danych według najwyższych standardów bezpieczeństwa. W czerwcu zakończono kolejny ważny etap budowy, tj. realizację stanu surowego zamkniętego, a prace przy inwestycji postępują zgodnie z harmonogramem.

Przez cały drugi kwartał T-Mobile kontynuował sukcesy w segmencie mniejszych przedsiębiorstw, pozyskując nowych klientów, a także zwiększając penetrację planów MagentaBIZNES w całej bazie klientów B2B. Operator poprawił wszystkie kluczowe czynniki operacyjne w tym segmencie, a pakiety konwergentne obejmujące dostęp do Internetu FTTH oraz Internet bez ograniczeń były coraz częściej wybierane przez klientów T‑Mobile. Na koniec drugiego kwartału liczba klientów korzystających w segmencie mniejszych firm z usługi dostępu do Internetu bez limitu danych przekroczyła 300 tys.

Inwestycje sieciowe i 5G

W obszarze sieci drugi kwartał upłynął pod znakiem realizacji jednego z kluczowych strategicznie projektów, jakim jest wyłączenie sieci 3G. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, w tym roku T‑Mobile stopniowo wyłącza technologię 3G w paśmie 2100 MHz, uruchamiając sieć LTE na zwolnionych częstotliwościach. W miejscach, w których T‑Mobile świadczy usługi 5G, zwolnione częstotliwości mogą być również wykorzystywane na potrzeby technologii LTE i 5G. Dla klientów oznacza to wyższe prędkości przesyłania danych i wyższy komfort korzystania z usług. Widać to wyraźnie w wynikach Speedtest.pl, gdzie T‑Mobile zajmował pierwsze miejsce w każdym miesiącu drugiego kwartału ze stale rosnącą średnią prędkością przesyłania danych.

Wiosenne miesiące upłynęły również na przygotowaniach do dynamicznego uruchomienia sieci 5G w innych miastach oraz uzupełnianiu zasięgu tam, gdzie jest już dostępna. W wyniku tych przygotowań, zgodnie z deklaracją z początku wakacji, T‑Mobile uruchamia obecnie w całej Polsce średnio ponad 120 stacji 5G tygodniowo, konsekwentnie realizując cel świadczenia najwyższej jakości usług również za pośrednictwem sieci 5G.

Zobacz: T-Mobile ma już ponad 2100 stacji 5G

Zobacz: T-Mobile: Te telefony 5G były najpopularniejsze w 2Q2021

Strategia ekologiczna i edukacja seniorów

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami T‑Mobile konsekwentnie dąży do osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych, w tym tych dotyczących zerowej emisyjności (netto, emisje pośrednie i bezpośrednie) w 2025 roku. Firma już teraz korzysta z zielonej energii, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Natomiast w drugim kwartale 2021 ogłosiła, że od początku nowego roku wykorzystywać będzie energię pochodzącą z OZE, dostarczaną przez firmę Respect Energy S.A. Strony podpisały dwuletnią umowę, na mocy której operator zakupi prąd produkowany w sposób zeroemisyjny. Poza zakupem energii, T‑Mobile rozwija kierunek jej produkcji, między innymi dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych na swoich stacjach bazowych. W drugim kwartale 2021 roku zaprezentowano także Eco Rating – nowy system oznaczania produktów, który umożliwi identyfikację telefonów komórkowych bardziej przyjaznych środowisku.

Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu to również niezwykle istotny element strategii odpowiedzialnego biznesu T‑Mobile. Wspólnie z Fundacją TV Puls „Pod Dębem” firma wystartowała z nowym projektem edukacyjnym „Sieć Pokoleń”. W ramach inicjatywy kilkanaście Domów Opieki Społecznej zostało wyposażonych w sprzęt komputerowy, a dla pensjonariuszy przygotowano program zajęć edukacyjnych z zakresu korzystania z technologii oraz specjalne dyżury z pracownikami call center. Projekt ma popularyzować dostęp do nowoczesnych technologii i poprawiać kompetencje cyfrowe wśród seniorów, ale równocześnie dawać im narzędzia do rozwoju swoich pasji i kontaktów z najbliższymi.

Ostatnie miesiące przyniosły także T‑Mobile kilka prestiżowych nagród. Po raz drugi z rzędu firma mogła cieszyć się najwyższym, złotym wyróżnieniem w konkursie „Listki CSR”, organizowanym przez tygodnik „Polityka”. Co więcej, w tegorocznym Rankingu Odpowiedzialnych Firm zanotowała awans w zestawieniu branżowym i uplasowała się na 3. miejscu w kategorii „Telekomunikacja, technologia, media i rozrywka”. T‑Mobile znalazł się także na liście Diversity IN Check, przygotowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która jest zestawieniem pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzją w Polsce.

Zobacz: Wyniki Orange po 2Q2021: wzrost przychodów, większa liczba klientów, więcej światłowodu

Zobacz: Play już nie traci klientów. Wyniki Iliad za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2021 r.

Dane historyczne

Karty SIM Abonament Prepaid Łącznie 1Q15 6,784 mln 9,010 mln 15,794 mln 2Q15 6,708 mln 9,118 mln 15,827 mln 3Q15 6,640 mln 9,056 mln 15,696 mln 4Q15 6,569 mln 5,487 mln 12,056 mln 1Q16 6,518 mln 5,303 mln 11,821 mln 2Q16 6,516 mln 5,119 mln 11,635 mln 3Q16 6,541 mln 4,680 mln 11,221 mln 4Q16 6,612 mln 4,022 mln 10,634 mln 1Q17 6,696 mln 3,533 mln 10,229 mln 2Q17 6,741 mln 3,510 mln 10,251 mln 3Q17 6,797 mln 3,500 mln 10,297 mln 4Q17 6,921 mln 3,533 mln 10,454 mln 1Q18 6,990 mln 3,519 mln 10,509 mln 2Q18 7,068 mln 3,541 mln 10,609 mln 3Q18 7,152 mln 3,541 mln 10,693 mln 4Q18 7,243 mln 3,544 mln 10,787 mln 1Q19 7,298 mln 3,525 mln 10,823 mln 2Q19 7,374 mln 3,495 mln 10,869 mln 3Q19 7,434 mln 3,474 mln 10,908 mln 4Q19 7,504 mln 3,450 mln 10,954 mln 1Q20 7,530 mln 3,452 mln 10,982 mln 2Q20 7,560 mln 3,461 mln 11,021 mln 3Q20 7,581 mln 3.490 mln 11.071 mln 4Q20 7,624 mln 3,574 mln 11,198 mln 1Q21 7,652 mln 3,554 mln 11,205 mln 2Q21 7,668 mln 3,602 mln 11,290 mln

Przychód EBIDTA/EBITDA AL Marża EBIDTA/EBITDA AL 1Q15 1,602 mld zł 544,1 mln zł 34,0% 2Q15 1,574 mld zł 592,7 mln zł 37,7% 3Q15 1,638 mld zł 689 mln zł 42,1% 4Q15 1,645 mld zł 601 mln zł 36,5% 1Q16 1,649 mld zł 524,8 mln zł 31,7% 2Q16 1,499 mld zł 437 mln zł 29,2% 3Q16 1,618 mld zł 542 mln zł 33,5% 4Q16 1,687 mld zł 586,716 mln zł 34,8% 1Q17 1,572 mld zł 431 mln zł 27,5% 2Q17 1,594 mld zł 525 mln zł 32,9% 3Q17 1,600 mld zł 375 mln zł 20,3% 4Q17 1,657 mld zł 450 mln zł 27,2% 1Q18 1,567 mld zł 401 mln zł 25,6% 2Q18 1,566 mld zł 432 mln zł 27,4% 3Q18 1,688 mld zł 418 mln zł 24,8% 4Q18 1,678 mld zł 411 mln zł 24,6% 1Q19 1,496 mld zł 473/398 mln zł 31,6/26,4% 2Q19 1,565 mld zł 505/427 mln zł 32,2/27,3% 3Q19 1,612 mld zł 501/423 mln zł 31,1/26,3% 4Q19 1,716 mld zł 473/400 mln zł 27,6/23,3% 1Q20 1,557 mld zł 484/414 mln zł 31,1/26,7% 2Q20 1,618 mld zł 509/435 mln zł 31,5/27,0% 3Q20 1,621 mld zł -/433 mln zł -/26,7% 4Q20 1,660 mld zł -/396 mln zł* -/23,9%* 1Q21 1,550 mld zł -/432 mln zł -/27,9% 2Q21 1,580 mld zł -/453 mln zł -/28,7%

*) Wartości oszacowane na podstawie wyników za cały rok i trzy wcześniejsze kwartały

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile