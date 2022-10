T-Mobile zyskał najwięcej, a Plus najwięcej stracił. Raport UKE za 3Q2022

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport przenośności numerów za trzeci kwartał 2022 roku. Wynika z niego, że wśród dużych operatorów tylko T-Mobile zyskał, i to całkiem sporo. Najwięcej ponownie stracił Plus.

W trzecim kwartale 2022 roku Polacy przenieśli 345 123 numerów komórkowych, o prawie 32 tys. więcej niż kwartał wcześniej. Najwięcej ich było we wrześniu – 118 054. Dniem, w którym najwięcej numerów zmieniło przynależność sieciową, był piątek 1 lipca 2022 roku – 11872. Najmniej numerów przeniesiono 16 sierpnia – 1963.

Zyskał tylko T-Mobile, a Plus znowu stracił najwięcej

Operator sieci Plus nie ma powodu do zadowolenia, ponieważ jest to kolejny kwartał, w którym Zieloni stracili sumarycznie najwięcej numerów, ponad 33 tysiące. Również sieci Play i Orange zakończyły kwartał na minusie (odpowiednio około 9 i 5 tysięcy), natomiast duży zysk zanotował T-Mobile (prawie 22 tysiące). Szczegóły w tabeli poniżej.

Operator Oddał Udział oddań Przyjął Udział przyjęć Bilans Orange 86 436 25,04% 81 375 23,58% -5 061 Play 100 797 29,21% 91 936 26,64% -8 861 Plus 87 558 25,37% 54 451 15,78% -33 107 T-Mobile 51 977 15,06% 73 849 21,40% +21 872 RAZEM 323 768 93,81% 301 611 87,39% -22 157

W trzecim kwartale 2022 roku sieci Orange, Play, Plus i T-Mobile straciły łącznie niemal 22,2 tys. numerów.

Premium Mobile znowu sporo zyskał

Wielka Czwórka straciła łącznie ponad 22 tysiące numerów, których posiadacze przenieśli się do mniejszych operatorów. Wśród nich najwięcej zyskał Premium Mobile (6114). Duży zysk netto w liczbie numerów miały też: Vectra (+3,7 tys.), Mobile Vikings (+3,4 tys.) i UPC (+ 3,0 tys.).

