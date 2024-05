T-Mobile ma nowe stacje i coraz 5G Bardziej ucieka konkurencji

T-Mobile mocno przyspieszył z rozbudową sieci 5G w paśmie C. W ostatnich dwóch tygodniach przybyło prawie 300 nowych stacji pozwalających skorzystać z usługi 5G Bardziej.

T-Mobile od startu 5G w paśmie C nieustannie rozbudowuje swoją sieć, a przez ostatnie dwa tygodnie pracował nad tym szczególnie intensywnie – w tym czasie włączył blisko 300 nowych obiektów.

W zeszłym tygodniu magentowy operator mógł się pochwalić liczbą aż 201 nowych stacji. Wtedy T-Mobile poprawił zasięg w Poznaniu, Radomiu i Ełku, a także dostarczył sygnał w nowych miastach, czyli w Chojnicach, Wyszkowie i Wrześni. Dzięki tym uruchomieniom liczba nowych stacji wzrosła do 2388.

Kolejny tydzień również oznaczał intensywne prace – T-Mobile włączył do sieci 5G Bardziej 84 nowych stacji. Tym samym poprawił zasięg 5G w Łodzi, Gdańsku i Katowicach, a także dostarczył szybszy internet mobilny do Konina, Stalowej Woli i Kościerzyny. W sumie dziś T-Mobile ma już 2471 stacji 5G Bardziej. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przybyło ich 285.

W T-Mobile klienci mogą korzystać z internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania. Usługa 5G Bardziej jest dostępna dla klientów usług abonamentowych T-Mobile (z taryfą T) oraz użytkowników ofert prepaid: klientów oferty na doładowania (T-Mobile MIX), Red Bull MOBILE, a także T-Mobile na kartę, korzystających z ofert GO! M, GO! M+UA oraz GO! L.

Inni operatorzy pozostają daleko w tyle. Orange stara się nadrabiać dystans, ale tydzień temu mógł się pochwalić zaledwie 1725 stacjami 5G w paśmie C.

Play nie podaje na bieżąco informacji o rozbudowie zasięgu 5G, ale wiadomo, że ma obecnie około 1400 pozwoleń na nadajniki 5G w paśmie C. Plus jeszcze nie rozpoczął wdrażania tego standardu.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: Opracowanie własne