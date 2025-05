Najgłośniejszy ostatnio film Disneya. Oto, kiedy trafi do streamingu

Disney zrobił naprawdę wiele, aby uchronić "Śnieżkę" od kompletnej klapy i to widać. A mimo wszystkich zabiegów, widzowie nie bardzo polubili Rachel Zegler w tytułowej roli, a kto widział, ten wie, że z królewną zwyczajnie trudno sympatyzować, a kontrowersje budziła jeszcze przed samą premierą. Film raczej zyskał opinię najmniej udanej przeróbki Disneya. Ale czy to właśnie nie zachęca do tego, aby go obejrzeć i wyrobić sobie na ten temat własne zdanie? Trzeba przyznać, że to trochę kusi.