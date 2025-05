Oszukiwał na słynne kody. "Ja ci odeślę potem, bo mi nie działa"

Znów te słynne kody BLIK

Policja zatrzymała podejrzanego i okazał się nim być 19-latek. To właśnie on na polecenie osób trzecich, dokonywał podejrzanych wypłat pieniędzy z bankomatów. Kody BLIK, którymi się posługiwał, zostały zdobyte w nielegalny sposób. Podczas zatrzymania, młodzieniec miał przy sobie kwotę 8 400 zł, co świadczy o skali przestępstwa. Chłopakowi grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.