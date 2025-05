AMD Radeon RX 9060 XT w pierwszych sklepach. Znamy ceny

Premiera nowej karty graficznej AMD zbliża się wielkimi krokami, a mowa oczywiście o modelu z niskiej półki cenowo-wydajnościowej, czyli Radeonie RX 9060 XT. Zgodnie z dotychczasowymi informacjami debiut ma nastąpić już 18 maja, a więc na chwilę przed tajwańskimi targami Computex 2025. I wygląda na to, że partnerzy Czerwonych są już gotowi.

Fani AMD muszą przygotować przynajmniej 2000 złotych

Propozycje firmy XFX pojawiły się na platformie Amazon, potwierdzając specyfikację i zdradzająć ceny. Wygląda na to, że Radeon RX 9060 XT 8 GB ma kosztować 450 dolarów, a wersje 16 GB wyceniono na 520 dolarów. Po aktualnym kursie i z polskim VAT daje nam to kolejno około 2079 i 2399 złotych. Oczywiście trudno stwierdzić czy to MSRP, czy ceny za autorskie wersja z OC - bardziej prawdopodobna jest jednak druga możliwość.

Jeśli chodzi o specyfikację to AMD Radeon RX 9060 XT ma korzystać z układu Navi 44 XT na bazie architektury RDNA 4. Dostaniemy tutaj 2048 procesorów strumieniujących z taktowaniem referencyjnym do 3230 MHz (w przypadku XFX do 3320 MHz). Całość doprawi 8 lub 16 GB pamięci VRAM typu GDDR6 20 Gbps na 128-bitowej szynie danych. Pobór mocy wciąż jest nieznany.