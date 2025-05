Zaktualizuj Netflix. Czeka cię zatrzęsienie zmian

Nowy design i łatwiejsza nawigacja

Nowy interfejs to przede wszystkim odświeżony, nowoczesny wygląd oraz reorganizacja najważniejszych elementów. Informacje, które pomagają podjąć decyzję o wyborze filmu czy serialu – jak wyróżnienia typu „Zdobywca Emmy” czy „#1 wśród seriali” – są teraz wyeksponowane na pierwszym planie. Dzięki temu użytkownik od razu widzi, dlaczego dany tytuł może być dla niego interesujący.

Skróty do wyszukiwarki i listy „Moja lista”, które dotąd były ukryte po lewej stronie ekranu, zostały przeniesione na górę strony głównej. To sprawia, że są bardziej widoczne i łatwiej dostępne.

Rekomendacje dostosowane do Ciebie - każdy ma zupełnie innego Netfliksa

Jedną z kluczowych innowacji są jeszcze bardziej responsywne rekomendacje. Netflix wykorzystuje zaawansowane algorytmy, by na bieżąco dopasowywać polecane treści do nastroju i zainteresowań widza w danym momencie. To kolejny krok w rozwoju autorskiego systemu personalizacji, który od lat jest jednym z największych atutów platformy.

Prawdziwy przewrót w aplikacji moblnej: AI i pionowy feed

Zmiany nie omijają również aplikacji mobilnej. Netflix testuje obecnie nową wyszukiwarkę opartą na generatywnej sztucznej inteligencji (AI), która pozwala użytkownikom wpisywać naturalne, konwersacyjne zapytania – na przykład „Chcę coś zabawnego i pozytywnego”. Funkcja ta dostępna jest na razie w wersji beta na iOS i ma ułatwić odnajdywanie idealnych propozycji na wieczór.

Wkrótce pojawi się także pionowy feed z klipami z filmów i seriali Netflixa – podobny do popularnych rozwiązań z mediów społecznościowych z Instagramem i TikTokiem na czele. Użytkownik będzie mógł od razu obejrzeć cały tytuł, dodać go do listy lub udostępnić znajomym.

Technologiczne fundamenty: Open Connect i przewaga Netflixa

Nowe doświadczenie użytkownika to nie tylko kwestia designu, ale również efekt wieloletnich inwestycji w technologię. Netflix od lat rozwija własną, globalną sieć dystrybucji treści – Open Connect – która zapewnia szybkie i niezawodne dostarczanie filmów oraz seriali do widzów na całym świecie. To właśnie dzięki tej infrastrukturze platforma może oferować wysoką jakość obrazu i płynność działania niezależnie od miejsca i pory dnia.

Jak podkreśla Chief Technology Officer Netflixa, Elizabeth Stone: „Naszą supermocą jest umiejętność łączenia niesamowitej technologii z niesamowitą rozrywką. Tech napędza wszystkie nasze przewagi – od globalnego zasięgu, przez rekomendacje, po budowanie społeczności fanów”.

Co dalej? Ewolucja i innowacje

Nowy interfejs TV to dopiero początek. Za zamkniętym spotkaniu dla dziennikarzy Netflix zapowiedział, że wprowadzone zmiany pozwolą szybciej wdrażać kolejne innowacje i jeszcze lepiej odpowiadać na oczekiwania widzów. „To, co najbardziej mnie ekscytuje, to fakt, że nowa odsłona daje nam możliwość łatwiejszego rozwoju i wprowadzania innowacji w przyszłości. Tak będziemy sprawiać, że Netflix, który znacie, będzie jeszcze lepszy” – podsumowuje Stone.