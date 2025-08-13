Honor Magic V Flip2 z datą premiery i edycją Jimmy Choo

Honor potwierdził, że Magic V Flip2 zostanie zaprezentowany w Chinach 21 sierpnia 2025 roku, o godzinie 19:30 lokalnego czasu. Model będzie następcą ubiegłorocznego Magic V Flip i zachowa charakterystyczną klapkę z ekranem zewnętrznym, ale w nowej odsłonie. Producent ujawnił również, że urządzenie pojawi się w czterech wersjach kolorystycznych, w tym w luksusowej edycji Jimmy Choo.

Luksusowa edycja i nowe aparaty

Specjalna wersja powstała przy współpracy z projektantem mody Jimmy’m Choo i inspirowana jest kryształami oraz motywem rozsypanych gwiazd na głębokim oceanie. Do tego dochodzi charakterystyczny dla serii wzór w stylu paryskiego hobnail.

W konstrukcji zaszły zmiany. Obie "wyspy" aparatów są teraz tej samej wielkości, co może oznaczać dwa sensory 50 Mpix zamiast układu 50 Mpix + 12 Mpix z poprzednika.