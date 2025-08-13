Sprzęt

Honor Magic V Flip2 z datą premiery i edycją Jimmy Choo

Honor szykuje premierę swojego nowego składanego smartfonu. Magic V Flip2 zadebiutuje jeszcze w sierpniu, a wśród wersji znajdzie się specjalna edycja zaprojektowana przez Jimmy’ego Choo.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:03
0
Honor potwierdził, że Magic V Flip2 zostanie zaprezentowany w Chinach 21 sierpnia 2025 roku, o godzinie 19:30 lokalnego czasu. Model będzie następcą ubiegłorocznego Magic V Flip i zachowa charakterystyczną klapkę z ekranem zewnętrznym, ale w nowej odsłonie. Producent ujawnił również, że urządzenie pojawi się w czterech wersjach kolorystycznych, w tym w luksusowej edycji Jimmy Choo.

Luksusowa edycja i nowe aparaty

Specjalna wersja powstała przy współpracy z projektantem mody Jimmy’m Choo i inspirowana jest kryształami oraz motywem rozsypanych gwiazd na głębokim oceanie. Do tego dochodzi charakterystyczny dla serii wzór w stylu paryskiego hobnail.

W konstrukcji zaszły zmiany. Obie "wyspy" aparatów są teraz tej samej wielkości, co może oznaczać dwa sensory 50 Mpix zamiast układu 50 Mpix + 12 Mpix z poprzednika.

Oczekuje się także poprawionej jakości zdjęć i lepszej wydajności baterii. Na szczegóły dotyczące specyfikacji trzeba będzie poczekać do premiery. Producent zapowiada, że w kolejnych dniach ujawni więcej informacji o nowym składaku.

Honor Magic V Flip2 z datą premiery i edycją Jimmy Choo
telepolis
honor nowy smartfon honor składany smartfon Honor Honor Magic V Flip2 honor magic v flip2 premiera honor magic v flip2 wygląd honor magic v flip2 specyfikacja
Zródła zdjęć: Honor
Źródła tekstu: Honor, GSMArena, fonearena