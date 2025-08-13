Prawie jak MacBook Air, ale za 949 zł. Dla wielu to laptop idealny

Mowa tu o Lenovo IP Slim 3 Chrome 14M868, który oferuje wybitny czas pracy na baterii. To za sprawą ogniwa 47 Wh, które napędza niezwykle energooszczędny układ MediaTek Kompanio 520 (czyli ARM, jak w MacBooku), oraz działa pod kontrolą energooszczędnego Chrome OS. A to przy bardzo niskiej wadze 1,3 kg i świetnej klawiaturze.

Lenovo IP Slim 3 Chrome 14M868

Mamy tu także do dyspozycji większy, bo 14-calowy ekran o rozdzielczości Full HD. Na pliki przeznaczono 128 GB NVMe, a procesor jest wspierany przez 8 GB RAM. Wszystko to przekłada się na naprawdę porządny laptop do internetu i korzystania z prostych aplikacji, jak edytor Dokumenty Google. A wszystko to za jedyne 949 zł.

Tym samym osoby o naprawdę skromnych wymaganiach, lub korzystające z podstawowych aplikacji webowych świetnie się odnajdą z tym sprzętem, który może działać zarówno jako podstawowa jednostka, jak i dodatkowy sprzęt na wyjazdy.