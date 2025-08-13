Sprzęt

Prawie jak MacBook Air, ale za 949 zł. Dla wielu to laptop idealny

A przynajmniej ma kilka cech, które łączą go z komputerem Apple. I to tych, które zdecydowały, że sam sięgnąłem po komputer z logo jabłuszka. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:21
Mowa tu o Lenovo IP Slim 3 Chrome 14M868, który oferuje wybitny czas pracy na baterii. To za sprawą ogniwa 47 Wh, które napędza niezwykle energooszczędny układ MediaTek Kompanio 520 (czyli ARM, jak w MacBooku), oraz działa pod kontrolą energooszczędnego Chrome OS. A to przy bardzo niskiej wadze 1,3 kg i świetnej klawiaturze. 

Lenovo IP Slim 3 Chrome 14M868 Laptop za mniej, niż 1000 zł

Lenovo IP Slim 3 Chrome 14M868

Mamy tu także do dyspozycji większy, bo 14-calowy ekran o rozdzielczości Full HD. Na pliki przeznaczono 128 GB NVMe, a procesor jest wspierany przez 8 GB RAM. Wszystko to przekłada się na naprawdę porządny laptop do internetu i korzystania z prostych aplikacji, jak edytor Dokumenty Google. A wszystko to za jedyne 949 zł.

Tym samym osoby o naprawdę skromnych wymaganiach, lub korzystające z podstawowych aplikacji webowych świetnie się odnajdą z tym sprzętem, który może działać zarówno jako podstawowa jednostka, jak i dodatkowy sprzęt na wyjazdy.

Lenovo IP Slim 3 Chrome 14M868 Laptop za mniej, niż 1000 zł

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

