Tizen OS rośnie w siłę. Samsung ma nowych partnerów

Nowi partnerzy w globalnej sieci Tizen

Po wprowadzeniu Tizen OS 8.0, program licencjonowania obejmuje nowych producentów, między innymi EKO i QBELL w Australii i Europie, RCA w Meksyku, USA i Kanadzie, a także niemiecką firmę Axdia. Samsung zapowiada, że w drugiej połowie 2025 roku dołączą kolejne marki, co potwierdza rosnące zainteresowanie platformą.

Licencjobiorcy zyskują dostęp do sprawdzonego systemu Smart TV, który oferuje między innymi zaawansowane wyszukiwanie treści, Samsung TV Plus z kanałami FAST, możliwość grania w chmurze dzięki Samsung Gaming Hub oraz obsługę inteligentnego domu przez SmartThings. Do tego dochodzi wysoka wydajność, stabilność i regularne aktualizacje bezpieczeństwa.

Jesteśmy niezwykle dumni z rozwinięcia naszej oferty telewizorów RCA w Meksyku i Ameryce Łacińskiej dzięki partnerstwu z Tizen OS Samsung. Co warto podkreślić zespół Tizen zapewnia nam wszechstronne wsparcie techniczne i marketingowe, usprawniając tym samym proces wejścia na rynek. Jonathan Vera, Head of Marketing & Communications, Grupo Kayve

Samsung wspiera partnerów nie tylko technologią, ale też materiałami promocyjnymi dopasowanymi do rynków lokalnych. Dzięki temu nowe modele telewizorów z Tizen OS mogą wyróżniać się dostępem do treści premium i bogatymi możliwościami łączności. Firmy mogą też liczyć na pomoc zespołów badawczo-rozwojowych, co przyspiesza wprowadzanie produktów na rynek.

Ekspansja i plany na przyszłość

Rozbudowa programu licencjonowania Tizen OS jest elementem strategii Samsunga, który chce wzmocnić swoją pozycję w segmencie Smart TV nie tylko przez sprzedaż własnych urządzeń, ale także przez udostępnianie platformy innym producentom. Celem jest dostarczanie coraz większej wartości użytkownikom na całym świecie.