Tizen OS rośnie w siłę. Samsung ma nowych partnerów
Samsung rozszerza program licencjonowania systemu Tizen OS dla telewizorów Smart TV. Do współpracy dołączają producenci z Europy, obu Ameryk i Australii, a kolejne marki mają pojawić się jeszcze w tym roku.
Nowi partnerzy w globalnej sieci Tizen
Po wprowadzeniu Tizen OS 8.0, program licencjonowania obejmuje nowych producentów, między innymi EKO i QBELL w Australii i Europie, RCA w Meksyku, USA i Kanadzie, a także niemiecką firmę Axdia. Samsung zapowiada, że w drugiej połowie 2025 roku dołączą kolejne marki, co potwierdza rosnące zainteresowanie platformą.
Licencjobiorcy zyskują dostęp do sprawdzonego systemu Smart TV, który oferuje między innymi zaawansowane wyszukiwanie treści, Samsung TV Plus z kanałami FAST, możliwość grania w chmurze dzięki Samsung Gaming Hub oraz obsługę inteligentnego domu przez SmartThings. Do tego dochodzi wysoka wydajność, stabilność i regularne aktualizacje bezpieczeństwa.
Jesteśmy niezwykle dumni z rozwinięcia naszej oferty telewizorów RCA w Meksyku i Ameryce Łacińskiej dzięki partnerstwu z Tizen OS Samsung. Co warto podkreślić zespół Tizen zapewnia nam wszechstronne wsparcie techniczne i marketingowe, usprawniając tym samym proces wejścia na rynek.
Samsung wspiera partnerów nie tylko technologią, ale też materiałami promocyjnymi dopasowanymi do rynków lokalnych. Dzięki temu nowe modele telewizorów z Tizen OS mogą wyróżniać się dostępem do treści premium i bogatymi możliwościami łączności. Firmy mogą też liczyć na pomoc zespołów badawczo-rozwojowych, co przyspiesza wprowadzanie produktów na rynek.
Ekspansja i plany na przyszłość
Rozbudowa programu licencjonowania Tizen OS jest elementem strategii Samsunga, który chce wzmocnić swoją pozycję w segmencie Smart TV nie tylko przez sprzedaż własnych urządzeń, ale także przez udostępnianie platformy innym producentom. Celem jest dostarczanie coraz większej wartości użytkownikom na całym świecie.
System operacyjny Tizen jest znany ze swojej wydajności, niezawodności i innowacyjności. W tym roku skupiamy się na rozszerzaniu programu licencjonowania i tworzeniu zróżnicowanych strategii współpracy dla naszych kluczowych partnerów.
Niezwykle poważnie podchodzimy do rozwijania globalnej sieci partnerów i doskonalenia całego ekosystemu. Oferując zwiększone wsparcie regionalne, wzbogacony ekosystem aplikacji i dostosowane do potrzeb zasoby marketingowe, dążymy do dostarczania konsumentom na całym świecie jeszcze większej wartości.