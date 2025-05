PGE uruchamia MVNO. To przełom w obsłudze liczników energii

Kluczowym aspektem tej inicjatywy jest fakt, że PGE Systemy uzyskuje pełną kontrolę nad całym ekosystemem komunikacyjnym liczników . Oznacza to, że karty SIM mają przypisany numer sieci PGE Systemy, numeracja komórkowa należy do zakresu przydzielonego spółce przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), a także numeracja IMSI ( indywidualny międzynarodowy numer identyfikacyjny abonenta mobilnego) podlega PGE Systemy. Docelowo, klucze szyfrujące kart SIM zostaną przekazane przez obecnego operatora podczas procesu migracji do własnej sieci PGE.

Takie podejście do konstrukcji operatora MVNO M2M stwarza możliwość swobodnego i bezproblemowego przenoszenia kart SIM z sieci komercyjnego operatora do budowanej przez PGE sieci LTE450. Przyniesie to znaczące oszczędności, eliminując konieczność kosztownych wizyt monterów u klientów w celu fizycznej wymiany kart SIM. Co więcej, znacznie usprawni to logistykę i obsługę kart w przyszłości oraz uniezależni PGE Dystrybucja od zewnętrznych dostawców usług telekomunikacyjnych.