Ogromna fuzja w polskich finansach. Powstanie gigant

Bank Pekao i Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) podjęły kolejny krok w kierunku stworzenia potężnej grupy finansowej. Spółki podpisały wstępne zasady współpracy (term sheet), które szczegółowo określają plan połączenia PZU z Bankiem Pekao. Celem jest uwolnienie od 15 do 20 miliardów złotych kapitału.

Dwa kroki do fuzji gigantów

Intencją obu stron jest zrealizowanie tej potencjalnej transakcji do 30 czerwca 2026 roku.

Kluczowe warunki i harmonogram

Realizacja fuzji jest uzależniona od wielu czynników. Kluczowe to wejście w życie odpowiednich zmian legislacyjnych, uzgodnienie i zawarcie stosownej dokumentacji transakcyjnej (w ciągu 120 dni od zmian prawnych), oraz uzyskanie zgód Rady Ministrów i Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Niezbędne będą również zgody korporacyjne, w tym od walnych zgromadzeń PZU i Banku Pekao.

Term sheet przewiduje również warunki wygaśnięcia porozumienia. Jeżeli prace nad zmianami legislacyjnymi nie będą zaawansowane w określony sposób do końca 2025 roku, lub jeśli ich publikacja nie nastąpi do końca lutego 2026 roku, a wejście w życie do 31 marca 2026 roku, porozumienie straci moc.