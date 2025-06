Plus wzmacnia ofertę, czyli Internet bez limitu i elastyczny światłowód

Internet bez limitu w Plusie na kartę

Plus zaprezentował nową ofertę dla użytkowników swoich usług na kartę . W jej ramach dostępny jest Internet bez limitu danych . To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na stały dostęp do sieci, wykorzystywany głównie do rozrywki i utrzymywania relacji.

Obecnie gigabajty służą nie tylko do przesyłania danych, ale również do codziennej wymiany humorystycznych treści, takich jak memy, rolki czy krótkie filmy, które stały się ważnym elementem komunikacji. Nowa propozycja ma na celu wyeliminowanie obaw o zużycie pakietu danych, co pozwala na swobodne korzystanie z zasobów Internetu w celach rozrywkowych. Inicjatywa ta podkreśla, że dostęp do sieci to nie tylko technologia, ale również narzędzie do budowania i podtrzymywania relacji międzyludzkich.