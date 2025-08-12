Gawkowski zalepi białe plamy. Światłowód dla każdego

Ministerstwo Cyfryzacji rusza z kolejnym etapem walki o lepszy dostęp do Internetu w Polsce. Jak poinformował na platformie X minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, rozpoczęły się nowe konsultacje społeczne, które mają pomóc w precyzyjnym wskazaniu miejsc pozbawionych dostępu do szybkiego łącza.

Chcemy, żeby te białe plamy na mapie Polski zniknęły. To konkretne punkty adresowe, w których przez lata ludzie nie mieli szybkiego Internetu, a wszyscy o nich zapomnieli. podkreślił Gawkowski w krótkim nagraniu wideo

Planowana inwestycja ma być największym w historii kraju projektem publicznym w zakresie sieci światłowodowych. Jej realizacja będzie możliwa dzięki funduszom z Unii Europejskiej oraz środkom z Krajowego Planu Odbudowy.

Minister cyfryzacji zapowiedział, że rząd chce dotrzeć ze światłowodem do każdego gospodarstwa domowego, niezależnie od lokalizacji. Ma to zakończyć problem braku dostępu do szybkiego Internetu, który przez lata dotykał mieszkańców mniejszych miejscowości i wsi.