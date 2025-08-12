Wiadomości

Gawkowski zalepi białe plamy. Światłowód dla każdego

Rząd zapowiada historyczny projekt rozbudowy sieci światłowodowych w Polsce. Celem jest likwidacja "białych plam" i zapewnienie szybkiego Internetu w każdym domu. Również tam, gdzie dotąd o łączności można było tylko pomarzyć.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:50
Ministerstwo Cyfryzacji rusza z kolejnym etapem walki o lepszy dostęp do Internetu w Polsce. Jak poinformował na platformie X minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, rozpoczęły się nowe konsultacje społeczne, które mają pomóc w precyzyjnym wskazaniu miejsc pozbawionych dostępu do szybkiego łącza.

Chcemy, żeby te białe plamy na mapie Polski zniknęły. To konkretne punkty adresowe, w których przez lata ludzie nie mieli szybkiego Internetu, a wszyscy o nich zapomnieli.

podkreślił Gawkowski w krótkim nagraniu wideo

Planowana inwestycja ma być największym w historii kraju projektem publicznym w zakresie sieci światłowodowych. Jej realizacja będzie możliwa dzięki funduszom z Unii Europejskiej oraz środkom z Krajowego Planu Odbudowy.

Minister cyfryzacji zapowiedział, że rząd chce dotrzeć ze światłowodem do każdego gospodarstwa domowego, niezależnie od lokalizacji. Ma to zakończyć problem braku dostępu do szybkiego Internetu, który przez lata dotykał mieszkańców mniejszych miejscowości i wsi.

Konsultacje społeczne są otwarte (do 10 września 2025 roku) – każdy może zgłosić brak dostępu do odpowiedniej jakości łącza. Można tego dokonać na stronie internet.gov.pl. Na tej podstawie powstanie finalna lista lokalizacji, które otrzymają priorytet w inwestycjach.

Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji