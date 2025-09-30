Wiadomości

Biedronka podpadła już nawet rządowi. Minister zapowiada reakcję

Promocje w Biedronce mogą powodować prawdziwy ból głowy. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:50
0
Czasami nawet mając ich zasady przed nosem, możemy nie być pewni, czy aby na pewno dobrze je rozumiemy. Problem ten dostrzegła także Katarzyna Pełczyńska, czyli ministert funduszy i polityki regionalnej. We wpisie, który umieściła na platformie X, obiecała, że dokładnie przyjrzy się tej sprawie.

Biedronka pod lupą rządu? Tak jakby

Warto tu podkreślić, że kontrola ze strony ministerstwa będzie czymś innym, niż ta ze strony UOKiK. Tym samym ewentualny zakres kar może być inny, niż ten nałożony przez urząd. Z drugiej strony warto pamiętać, że deklaracja ta padła z prywatnego konta na X Pani minister. Nie jest to więc zapowiedź reakcji, która padła z oficjalnego kanału komunikacji ministerstwa.

Nie padła także żadna deklaracja dotycząca konkretnej daty rozpoczęcia rzeczonej kontroli. Czy więc Biedronka ma się czego bać, czy też są to tylko szumne zapowiedzi mające na celu podniesienie rozpoznawalności Pani minister? Tego nie wiemy. 

Biedronla Ministerstwo funduszy i polityki regionalnej
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: DlaHandlu.pl