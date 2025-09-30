Biedronka podpadła już nawet rządowi. Minister zapowiada reakcję

Czasami nawet mając ich zasady przed nosem, możemy nie być pewni, czy aby na pewno dobrze je rozumiemy. Problem ten dostrzegła także Katarzyna Pełczyńska, czyli ministert funduszy i polityki regionalnej. We wpisie, który umieściła na platformie X, obiecała, że dokładnie przyjrzy się tej sprawie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Biedronka pod lupą rządu? Tak jakby

Warto tu podkreślić, że kontrola ze strony ministerstwa będzie czymś innym, niż ta ze strony UOKiK. Tym samym ewentualny zakres kar może być inny, niż ten nałożony przez urząd. Z drugiej strony warto pamiętać, że deklaracja ta padła z prywatnego konta na X Pani minister. Nie jest to więc zapowiedź reakcji, która padła z oficjalnego kanału komunikacji ministerstwa.