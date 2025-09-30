YouTube zapłaci Donaldowi Trumpowi aż 24,5 mln dolarów

Wall Street Journal informuje, że YouTube zgodził się zapłacić aż 24,5 mln dolarów kary. Rzecz w tym, że pieniądze trafią do Donalda Trumpa, który zamierza wykorzystać je między inny do budowy sali balowej w Białym Domu.

Dalsza część tekstu pod wideo

YouTube vs Donald Trump

Donald Trump w 2021 roku pozwał Google, Facebooka oraz Twittera w związku z zawieszeniem jego kont w mediach społecznościowych, w tym także na Facebooku.

Aktualny prezydent USA publikował wtedy oskarżenia w związku z podejrzeniami o sfałszowanie wyborów z 2020 roku. Technologiczni giganci, z powodu ataku na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku, uznali to za podżeganie do przemocy i zamknęli jego konta. Sprawa dopiero teraz znalazła swój finał.

Google zdecydował się na ugodę z głową Stanów Zjednoczonych. Za zawieszenie konta na YouTube firma zapłaci 24,5 mln dolarów. Pieniądze w większości (ok. 22 mln dolarów) mają trafić na konto organizacji Trust for the National Mall, która zajmie się budową sali balowej w Białym Domu. W sumie inwestycja ma pochłonąć 200 mln dolarów.