Paczki pułapki trafiają do Polaków. Nawet nie próbuj odbierać

Oszuści wybierają losowo swoje ofiary

Metoda oszustw na odbiór paczki polega na wysyłaniu do losowo wybranych adresatów przedmiotów o znikomej wartości. Paczka jest pobraniowa, a kwota do zapłaty jest zdecydowanie wyższa, niż zawartość przesyłki. No i jedna ważna kwestia - jeśli nie czekasz na żadną paczkę, a dostałeś informację, że na ciebie czeka, to od razu możesz założyć, że jest to próba wyłudzenia pieniędzy. Nic więcej.

Ostatnio, tego typu próbę oszustwa zgłosił na policję mieszkaniec powiatu pleszewskiego. Mężczyzna został oszukany w perfidny sposób i zgłosił całe zdarzenie na policję.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że do miejsca zamieszkania mężczyzny przyjechał kurier z paczką pobraniową, zaadresowaną na dane jego syna. Mężczyzna, nie potwierdził czy syn rzeczywiście zamawiał paczkę i przekazał kurierowi pieniądze w kwocie 500 zł. relacjonuje aspirant sztabowy Monika Kołaska, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Mężczyzna nie był świadomy, że padł ofiara oszustów, aż do momentu, kiedy wrócił do domu jego syn. Zaprzeczył on, że zamawiał cokolwiek co miałoby przyjść pocztą.