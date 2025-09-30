Aplikacje

WhatsApp odpala multum nowości. Duże zmiany

WhatsApp podsumował najważniejsze nowości, które pojawiły się w komunikatorze. Tych jest od groma.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:05
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
WhatsApp odpala multum nowości. Duże zmiany

WhatsApp w ostatnich miesiącach zmieniał się bardzo dynamicznie. Deweloperzy z firmy Meta co chwilę pracują nad nowymi funkcjami dla komunikatora i nie zamierzają zwalniać tempa. Na oficjalnym blogu aplikacji pojawiło się podsumowanie nowości, których jest całe multum.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowości w WhatsApp

Od kilku miesięcy dodajemy nowe funkcje i aktualizujemy WhatsApp. Dzisiejsze podsumowanie dotyczy możliwości wysyłania zdjęć Live i w ruchu, nowych sposobów na zwiększenie kreatywności dzięki Meta AI i nie tylko.

poinformował WhatsApp.

W sumie nowości jest kilka. Najłatwiej będzie je wszystkie podsumować w punktach. Są to:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telefon MAXCOM Comfort MM720 SE Czarny
Telefon MAXCOM Comfort MM720 SE Czarny
0 zł
149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 149.99 zł
Smartfon MYPHONE Hammer Blade Va 5G 8/128GB 6.56" 90Hz Grafitowy
Smartfon MYPHONE Hammer Blade Va 5G 8/128GB 6.56" 90Hz Grafitowy
0 zł
989 zł - najniższa cena
Kup teraz 989 zł
Smartfon VIVO Y19s 8/256GB 6.68" 90Hz Czarny
Smartfon VIVO Y19s 8/256GB 6.68" 90Hz Czarny
0 zł
599 zł - najniższa cena
Kup teraz 599 zł
Advertisement
  • Zdjęcia Live i w ruchu — WhatsApp pozwala już na udostępnianie zdjęć Live (iOS) oraz w ruchu (Android).
  • Nowe Motywy — WhatsApp na początku roku wprowadził motywy czatu, a teraz pozwala tworzyć własne, bardziej kreatywne, z wykorzystaniem Meta AI.
  • Nowe tła — w tym wypadku, dzięki Meta AI, można tworzyć tła do rozmów wideo. Są one dostępne także w momencie robienia zdjęć oraz nagrywania filmów w czatach.
  • Nowe naklejki — WhatsApp dodał nowe pakiety naklejek.
  • Łatwiejsze wyszukiwanie w grupach — aplikacja pozwala teraz na wyszukiwanie konkretnych czatów grupowych po konkretnych osobach.
  • Skanowanie dokumentów — użytkownicy Androida dołączają do posiadaczy iPhone'ów i mogą już skanować, przycinać, zapisywać i wysyłać dokumenty bezpośrednio w aplikacji WhatsApp.

Wszystkie wymienione nowości są już dostępne w komunikatorze.

Image
telepolis
WhatsApp whatsapp nowości nowości w WhatsApp nowość w whatsapp Meta AI WhatsApp ruchome zdjęcia
Zródła zdjęć: Melnikov Dmitriy / Shutterstock.com
Źródła tekstu: WhatsApp