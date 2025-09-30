Aplikacje
WhatsApp odpala multum nowości. Duże zmiany
WhatsApp podsumował najważniejsze nowości, które pojawiły się w komunikatorze. Tych jest od groma.
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
WhatsApp w ostatnich miesiącach zmieniał się bardzo dynamicznie. Deweloperzy z firmy Meta co chwilę pracują nad nowymi funkcjami dla komunikatora i nie zamierzają zwalniać tempa. Na oficjalnym blogu aplikacji pojawiło się podsumowanie nowości, których jest całe multum.
Nowości w WhatsApp
Od kilku miesięcy dodajemy nowe funkcje i aktualizujemy WhatsApp. Dzisiejsze podsumowanie dotyczy możliwości wysyłania zdjęć Live i w ruchu, nowych sposobów na zwiększenie kreatywności dzięki Meta AI i nie tylko.
W sumie nowości jest kilka. Najłatwiej będzie je wszystkie podsumować w punktach. Są to:
Wybrane okazje dla Ciebie
- Zdjęcia Live i w ruchu — WhatsApp pozwala już na udostępnianie zdjęć Live (iOS) oraz w ruchu (Android).
- Nowe Motywy — WhatsApp na początku roku wprowadził motywy czatu, a teraz pozwala tworzyć własne, bardziej kreatywne, z wykorzystaniem Meta AI.
- Nowe tła — w tym wypadku, dzięki Meta AI, można tworzyć tła do rozmów wideo. Są one dostępne także w momencie robienia zdjęć oraz nagrywania filmów w czatach.
- Nowe naklejki — WhatsApp dodał nowe pakiety naklejek.
- Łatwiejsze wyszukiwanie w grupach — aplikacja pozwala teraz na wyszukiwanie konkretnych czatów grupowych po konkretnych osobach.
- Skanowanie dokumentów — użytkownicy Androida dołączają do posiadaczy iPhone'ów i mogą już skanować, przycinać, zapisywać i wysyłać dokumenty bezpośrednio w aplikacji WhatsApp.
Wszystkie wymienione nowości są już dostępne w komunikatorze.