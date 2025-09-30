Klawiatura Keychron K1X-A4 aż 200 zł taniej. Musisz być szybki, bo idzie jak woda

W jej przypadku warto być szybkim. I to nie tylko dlatego, że promocja potrwa tylko do 22:00, a dlatego, że sklep rzucił w promocji 200 sztuk, a w chwili pisania tego tekstu sprzedało się już 56 z nich. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ Keychron K1X-A4 w tej promocji kosztuje jedyne 249 zł.

Keychron K1X-A4

Jest to klawiatura 80%, czyli nieco mniejsza, niż standardowe. To osiągnięto głównie dzięki brakowi bloku numerycznego. Oferuje ona pełne podświetlenie RGB i łączność Bluetooth 5.2, chociaż oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć ją przewodowo, co jest dużym plusem, bo nie musimy się martwić o baterię.

Korzysta ona z autorskich przełączników Keychron Milk POM Switch Banana, oraz oferuje Anti-Ghosting z pełnym N-Key Rollover i częstotliwość pracy 1000 Hz. W cenie 249 zł to prawdziwa okazja.