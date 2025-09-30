Sprzęt

Klawiatura Keychron K1X-A4 aż 200 zł taniej. Musisz być szybki, bo idzie jak woda

Porządna klawiatura mechaniczna to zwykle jest także duży wydatek. Na szczęście są promocje takie jak ta.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:20
W jej przypadku warto być szybkim. I to nie tylko dlatego, że promocja potrwa tylko do 22:00, a dlatego, że sklep rzucił w promocji 200 sztuk, a w chwili pisania tego tekstu sprzedało się już 56 z nich. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ Keychron K1X-A4 w tej promocji kosztuje jedyne 249 zł.

Keychron K1X-A4 Klawiatura mechaniczna 200 zł taniej

Keychron K1X-A4

Jest to klawiatura 80%, czyli nieco mniejsza, niż standardowe. To osiągnięto głównie dzięki brakowi bloku numerycznego. Oferuje ona pełne podświetlenie RGB i łączność Bluetooth 5.2, chociaż oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć ją przewodowo, co jest dużym plusem, bo nie musimy się martwić o baterię.

Keychron K1X-A4 Klawiatura mechaniczna 200 zł taniej

Korzysta ona z autorskich przełączników Keychron Milk POM Switch Banana, oraz oferuje Anti-Ghosting z pełnym N-Key Rollover i częstotliwość pracy 1000 Hz. W cenie 249 zł to prawdziwa okazja. 

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Keychron