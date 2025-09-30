PKO BP wprowadza nowe karty płatnicze. Każdy może skorzystać

Osoby, które nie interesują się piłką nożną, mogą nie wiedzieć, że PKO BP jest oficjalnym, tytularnym sponsorem polskiej Ekstraklasy . W związku z tym w ofercie banku znajdują się karty płatnicze w specjalnych wzorach. Ich oferta właśnie została poszerzona.

Nowe karty PKO BP

W sumie w ofercie PKO BP znajduje się już 19 wzorów dla fanów polskiej Ekstraklasy. Każdy zespół na swój własny, a do tego dochodzi jeden ogólny z herbami wszystkich zespołów. Wzory dostępne są zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów banku. Można z nich korzystać także przy kontach dla dzieci i młodzieży.