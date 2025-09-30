PKO BP wprowadza nowe karty płatnicze. Każdy może skorzystać
PKO Bank Polski poinformował o wprowadzeniu nowych kart płatniczych dla swoich klientów. Ucieszy się przede wszystkim jedna grupa użytkowników.
Osoby, które nie interesują się piłką nożną, mogą nie wiedzieć, że PKO BP jest oficjalnym, tytularnym sponsorem polskiej Ekstraklasy. W związku z tym w ofercie banku znajdują się karty płatnicze w specjalnych wzorach. Ich oferta właśnie została poszerzona.
Nowe karty PKO BP
PKO Bank Polski poinformował o wprowadzeniu nowych wzorów kart płatniczych dla fanów piłki nożnej. Do już dostępnych dołączyły projekty nawiązujące do tegorocznych beniaminków polskiej Ekstraklasy, czyli: Wisły Płock, Arki Gdynia oraz Bruk-Bet Termaliki Nieciecza.
W sumie w ofercie PKO BP znajduje się już 19 wzorów dla fanów polskiej Ekstraklasy. Każdy zespół na swój własny, a do tego dochodzi jeden ogólny z herbami wszystkich zespołów. Wzory dostępne są zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów banku. Można z nich korzystać także przy kontach dla dzieci i młodzieży.