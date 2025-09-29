T-Mobile kusi okazjami na drugie urodziny Magenta Moments

T-Mobile ogłosił start programu Magenta Moments 16 października 2023 roku. Choć do pełnych dwóch lat jest jeszcze trochę czasu, operator już dziś ogłosił urodzinowy obchody i podsumował miniony okres.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ponad 1,8 miliona Magentowych VIP-ów, którzy razem zdobyli już blisko 1,5 miliarda Serc, zrealizowali prawie 19 milionów transakcji i skorzystali z ponad 1700 ofert oraz niemal 200 konkursów, gier i wydarzeń specjalnych – wylicza T-Mobile.

Przez dwa lara działania programu T-Mobile oferował klientom najróżniejsze bonusy: od voucherów na zakupy w sieci sklepów Żabka, przez vouchery do Zalando, zniżki na paliwo czy bilety na największe wydarzenia muzyczne, po dostęp do Perplexity Pro. Teraz, z okazji drugich urodzin Magenta Moments operator przygotował nowe atrakcje i okazje.

Atrakcje na 2. urodziny Magenta Moments

Świętowanie 2. rocznicy Magenta Moments T-Mobile zaczyna już dziś „Quizem Pełnym Serc” z wiedzy o programie. To okazja, by zdobyć ponad 500 Serc, będących przepustką do świata specjalnych ofert. Serca można wykorzystać m.in. na odblokowanie voucherów w ramach akcji Lucky Monday lub wymienić na losy w Mega Loterii, gdzie do zdobycia jest ponad 80 000 nagród o wartości blisko 2 mln zł.

W kolejnych tygodniach uczestnicy Magenta Moments będą mogli m.in. zagrać w grę, w której T-Mobile nagrodzi aż 1000 laureatów voucherami znanych i lubianych marek, wziąć udział w konkursie z nagrodami w postaci najnowszych smartfonów T Phone 3 5G, zgarnąć bonusowe losy w Mega Loterii, odkryć urodzinową niespodziankę ukrytą pod zdrapką oraz przekonać się jak działa nielimitowany internet w T-Mobile.