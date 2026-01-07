Wiadomości

Wielka ucieczka z Plusa i T-Mobile. Zyskali Play i Orange

Rok 2025 był czasem wielkich przeprowadzek w świecie polskiego telekomu. Niemal 1,7 miliona Polaków postanowiło zmienić swojego operatora komórkowego. Najnowsze dane UKE pokazują czarno na białym, kto zyskał najwięcej, a kto ma powody do niepokoju.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 07 STY 2026
16
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wielka ucieczka z Plusa i T-Mobile. Zyskali Play i Orange

Trzęsienie ziemi w czwartym kwartale

Ostatnie trzy miesiące 2025 roku przyniosły gwałtowny wzrost aktywności klientów. W tym okresie przeniesiono łącznie 452331 numerów komórkowych. To o blisko 53 tysiące więcej niż w poprzednim kwartale.

Dalsza część tekstu pod wideo

Najbardziej gorącym miesiącem okazał się listopad. To właśnie wtedy aż 176709 osób zmieniło barwy swojego operatora. Październik i grudzień wypadły pod tym względem spokojniej, notując odpowiednio 134969 oraz 140653 przeniesienia.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon IIIF150 Air 2 Ultra 5G 16/512GB 6.8" 120Hz Szary
Smartfon IIIF150 Air 2 Ultra 5G 16/512GB 6.8" 120Hz Szary
0 zł
1999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999.99 zł
Smartfon CUBOT King Kong Ace 2 6/128GB 6.58" 90Hz Pomarańczowy
Smartfon CUBOT King Kong Ace 2 6/128GB 6.58" 90Hz Pomarańczowy
0 zł
649.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 649.99 zł
Smartfon OSCAL Tank 1 5G 12/256GB 6.78" 120Hz Czarny
Smartfon OSCAL Tank 1 5G 12/256GB 6.78" 120Hz Czarny
0 zł
1599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599.99 zł
Advertisement

Play i Orange otwierają szampana

Wielka Czwórka podzieliła się na dwa obozy: tych, którzy rosną i tych, którzy tracą. P4, czyli operator sieci Play, może mówić o dużym sukcesie. W samym czwartym kwartale firma zyskała na czysto 28160 użytkowników. Orange zyskał trochę mniej, bo 20121 numerów.

Dla pozostałej dwójki wielkich graczy statystyki nie są już tak łaskawe. Najmocniej oberwał Polkomtel, operator sieci Plus. W ostatnim kwartale roku firma straciła aż 65779 użytkowników netto. Niezbyt wesołe miny mają też w T-Mobile. Magentowy operator zakończył czwarty kwartał z ujemnym bilansem na poziomie 35207 numerów.

Operator Dawca Biorca Bilans
Orange 97 939 118 060 +20 121
P4 (Play) 95 731 123 891 +28 160
Polkomtel (Plus) 124 974 59 195 -65 779
T-Mobile 106 326 71 119 -35 207
Pokaż więcej

Mniejsi gracze atakują z sukcesem

W cieniu gigantów świetnie radzą sobie mniejsi dostawcy. Bardzo dobre wyniki zanotował Mobile Vikings (Viking Co), który zyskał 7437 nowych użytkowników netto. Imponujący wzrost zaliczył też Premium Mobile, kończąc kwartał z wynikiem +3044. Rekord należał jednak do Tide Software z bilansem na poziomie +24811.

Dodatkowe informacje można znaleźć w raporcie MNP za 4Q2025.

Polacy w czwartym kwartale przenieśli też 81069 numerów w sieciach stacjonarnych. Stracili giganci, tacy jak Orange (-10492) i T-Mobile (-23142), na rzecz mniejszych operatorów. Szczegóły w raporcie FNP za 4Q2025.

Wielka ucieczka z Plusa i T-Mobile. Zyskali Play i Orange

Podsumowanie całego 2025 roku

Patrząc na cały rok, skala migracji robi wrażenie. Polacy przenieśli łącznie 1 691 303 numery komórkowe. Liderem wzrostów w skali roku został Play, zyskując ponad 71 tysięcy numerów. Orange zakończył rok zdobywając sumarycznie 27 tysięcy numerów.

Na przeciwnym biegunie znalazł się Plus, który w ciągu 12 miesięcy stracił aż 169035 numerów. T-Mobile również odnotował spory spadek, tracąc łącznie ponad 69 tysięcy numerów.

Operator Dawca Biorca Bilans
Orange 380 524 407 729 +27 205
P4 (Play) 390 510 462 048 +71 538
Polkomtel (Plus) 454 140 285 105 -169 441
T-Mobile 364 327 294 886 -69 441
Pokaż więcej

Rynek stacjonarny był znacznie stabilniejszy, ale i tam przeniesiono blisko 260 tysięcy numerów.

Dodatkowe szczegóły w raporcie MNP za 2025 rok oraz w raporcie FNP za 2025 rok.

Wielka ucieczka z Plusa i T-Mobile. Zyskali Play i Orange

Zobacz: Najlepszy telefon 2025 - przyznaliśmy Gorące Telefony!

Aktualne promocje w Orange
Aktualne promocje w Play
Image
telepolis
T-Mobile FNP mnp orange play plus raport UKE uke przenoszenie numerów 4q2025
Zródła zdjęć: Telepolis.pl, UKE
Źródła tekstu: UKE