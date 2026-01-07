Wielka ucieczka z Plusa i T-Mobile. Zyskali Play i Orange

Trzęsienie ziemi w czwartym kwartale

Ostatnie trzy miesiące 2025 roku przyniosły gwałtowny wzrost aktywności klientów. W tym okresie przeniesiono łącznie 452331 numerów komórkowych. To o blisko 53 tysiące więcej niż w poprzednim kwartale.

Najbardziej gorącym miesiącem okazał się listopad. To właśnie wtedy aż 176709 osób zmieniło barwy swojego operatora. Październik i grudzień wypadły pod tym względem spokojniej, notując odpowiednio 134969 oraz 140653 przeniesienia.

Play i Orange otwierają szampana

Wielka Czwórka podzieliła się na dwa obozy: tych, którzy rosną i tych, którzy tracą. P4, czyli operator sieci Play, może mówić o dużym sukcesie. W samym czwartym kwartale firma zyskała na czysto 28160 użytkowników. Orange zyskał trochę mniej, bo 20121 numerów.

Dla pozostałej dwójki wielkich graczy statystyki nie są już tak łaskawe. Najmocniej oberwał Polkomtel, operator sieci Plus. W ostatnim kwartale roku firma straciła aż 65779 użytkowników netto. Niezbyt wesołe miny mają też w T-Mobile. Magentowy operator zakończył czwarty kwartał z ujemnym bilansem na poziomie 35207 numerów.

Operator Dawca Biorca Bilans Orange 97 939 118 060 +20 121 P4 (Play) 95 731 123 891 +28 160 Polkomtel (Plus) 124 974 59 195 -65 779 T-Mobile 106 326 71 119 -35 207 Pokaż więcej

Mniejsi gracze atakują z sukcesem

W cieniu gigantów świetnie radzą sobie mniejsi dostawcy. Bardzo dobre wyniki zanotował Mobile Vikings (Viking Co), który zyskał 7437 nowych użytkowników netto. Imponujący wzrost zaliczył też Premium Mobile, kończąc kwartał z wynikiem +3044. Rekord należał jednak do Tide Software z bilansem na poziomie +24811.

Dodatkowe informacje można znaleźć w raporcie MNP za 4Q2025.

Polacy w czwartym kwartale przenieśli też 81069 numerów w sieciach stacjonarnych. Stracili giganci, tacy jak Orange (-10492) i T-Mobile (-23142), na rzecz mniejszych operatorów. Szczegóły w raporcie FNP za 4Q2025.

Podsumowanie całego 2025 roku

Patrząc na cały rok, skala migracji robi wrażenie. Polacy przenieśli łącznie 1 691 303 numery komórkowe. Liderem wzrostów w skali roku został Play, zyskując ponad 71 tysięcy numerów. Orange zakończył rok zdobywając sumarycznie 27 tysięcy numerów.

Na przeciwnym biegunie znalazł się Plus, który w ciągu 12 miesięcy stracił aż 169035 numerów. T-Mobile również odnotował spory spadek, tracąc łącznie ponad 69 tysięcy numerów.

Operator Dawca Biorca Bilans Orange 380 524 407 729 +27 205 P4 (Play) 390 510 462 048 +71 538 Polkomtel (Plus) 454 140 285 105 -169 441 T-Mobile 364 327 294 886 -69 441 Pokaż więcej