Wielka ucieczka z Plusa i T-Mobile. Zyskali Play i Orange
Rok 2025 był czasem wielkich przeprowadzek w świecie polskiego telekomu. Niemal 1,7 miliona Polaków postanowiło zmienić swojego operatora komórkowego. Najnowsze dane UKE pokazują czarno na białym, kto zyskał najwięcej, a kto ma powody do niepokoju.
Trzęsienie ziemi w czwartym kwartale
Ostatnie trzy miesiące 2025 roku przyniosły gwałtowny wzrost aktywności klientów. W tym okresie przeniesiono łącznie 452331 numerów komórkowych. To o blisko 53 tysiące więcej niż w poprzednim kwartale.
Najbardziej gorącym miesiącem okazał się listopad. To właśnie wtedy aż 176709 osób zmieniło barwy swojego operatora. Październik i grudzień wypadły pod tym względem spokojniej, notując odpowiednio 134969 oraz 140653 przeniesienia.
Play i Orange otwierają szampana
Wielka Czwórka podzieliła się na dwa obozy: tych, którzy rosną i tych, którzy tracą. P4, czyli operator sieci Play, może mówić o dużym sukcesie. W samym czwartym kwartale firma zyskała na czysto 28160 użytkowników. Orange zyskał trochę mniej, bo 20121 numerów.
Dla pozostałej dwójki wielkich graczy statystyki nie są już tak łaskawe. Najmocniej oberwał Polkomtel, operator sieci Plus. W ostatnim kwartale roku firma straciła aż 65779 użytkowników netto. Niezbyt wesołe miny mają też w T-Mobile. Magentowy operator zakończył czwarty kwartał z ujemnym bilansem na poziomie 35207 numerów.
|Operator
|Dawca
|Biorca
|Bilans
|Orange
|97 939
|118 060
|+20 121
|P4 (Play)
|95 731
|123 891
|+28 160
|Polkomtel (Plus)
|124 974
|59 195
|-65 779
|T-Mobile
|106 326
|71 119
|-35 207
Mniejsi gracze atakują z sukcesem
W cieniu gigantów świetnie radzą sobie mniejsi dostawcy. Bardzo dobre wyniki zanotował Mobile Vikings (Viking Co), który zyskał 7437 nowych użytkowników netto. Imponujący wzrost zaliczył też Premium Mobile, kończąc kwartał z wynikiem +3044. Rekord należał jednak do Tide Software z bilansem na poziomie +24811.
Dodatkowe informacje można znaleźć w raporcie MNP za 4Q2025.
Polacy w czwartym kwartale przenieśli też 81069 numerów w sieciach stacjonarnych. Stracili giganci, tacy jak Orange (-10492) i T-Mobile (-23142), na rzecz mniejszych operatorów. Szczegóły w raporcie FNP za 4Q2025.
Podsumowanie całego 2025 roku
Patrząc na cały rok, skala migracji robi wrażenie. Polacy przenieśli łącznie 1 691 303 numery komórkowe. Liderem wzrostów w skali roku został Play, zyskując ponad 71 tysięcy numerów. Orange zakończył rok zdobywając sumarycznie 27 tysięcy numerów.
Na przeciwnym biegunie znalazł się Plus, który w ciągu 12 miesięcy stracił aż 169035 numerów. T-Mobile również odnotował spory spadek, tracąc łącznie ponad 69 tysięcy numerów.
|Operator
|Dawca
|Biorca
|Bilans
|Orange
|380 524
|407 729
|+27 205
|P4 (Play)
|390 510
|462 048
|+71 538
|Polkomtel (Plus)
|454 140
|285 105
|-169 441
|T-Mobile
|364 327
|294 886
|-69 441
Rynek stacjonarny był znacznie stabilniejszy, ale i tam przeniesiono blisko 260 tysięcy numerów.
Dodatkowe szczegóły w raporcie MNP za 2025 rok oraz w raporcie FNP za 2025 rok.