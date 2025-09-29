"Genialna Morgan" powraca z 2. sezonem. Premiera już za kilka dni

"Genialna Morgan" powraca w pełnej krasie

"Genialna Morgan" to serial o samotnej matce, a zarazem ekscentrycznej policjantce, która pracuje jako policyjna konsultantka. Najwyraźniej, jest niesamowite zapotrzebowanie na tego typu seriale. Pierwszy sezon podbił serca wielu widzów i w związku z tym, platforma postanowiła jak najszybciej wypuścić drugi. I wszystko wskazuje na to, że będzie to kolejny dobry ruch. Nie ma bowiem nic milszego, niż myśl, że po długim dniu, będzie można zasiąść na domowej kanapie i zrelaksować się podczas sympatycznego serialu. A tym razem, twórcy zaskoczyli nas dość długim sezonem, którego nie damy rady raczej obejrzeć za jednym posiedzeniem. Przyjemność zatem możemy spokojnie dawkować sobie na raty.

Dalsza część tekstu pod wideo

"Genialna Morgan" już 7 października na Disney+

Wkrótce po debiucie w USA, w ramówce stacji ABC 17 września, "Genialna Morgan" pojawi się u nas. Oznacza to, że już 7 października serial wskoczy na Disney+.

Łącznie na sezon drugi złoży się 18 odcinków, czyli aż pięć więcej niż liczył sobie sezon pierwszy. W Polsce każdy nowy odcinek będzie pojawiał się w każdy wtorek.