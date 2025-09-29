Telewizja i VoD

"Genialna Morgan" powraca z 2. sezonem. Premiera już za kilka dni

Lekka i niegłupia komedia o genialnej pani policjantce powraca na platformę Disney+. Premiera już za parę dni. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:33
"Genialna Morgan" powraca w pełnej krasie

"Genialna Morgan" to serial o samotnej matce, a zarazem ekscentrycznej policjantce, która pracuje jako policyjna konsultantka. Najwyraźniej, jest niesamowite zapotrzebowanie na tego typu seriale. Pierwszy sezon podbił serca wielu widzów i w związku z tym, platforma postanowiła jak najszybciej wypuścić drugi. I wszystko wskazuje na to, że będzie to kolejny dobry ruch. Nie ma bowiem nic milszego, niż myśl, że po długim dniu, będzie można zasiąść na domowej kanapie i zrelaksować się podczas sympatycznego serialu. A tym razem, twórcy zaskoczyli nas dość długim sezonem, którego nie damy rady raczej obejrzeć za jednym posiedzeniem. Przyjemność zatem możemy spokojnie dawkować sobie na raty. 

"Genialna Morgan" już 7 października na Disney+

Wkrótce po debiucie w USA, w ramówce stacji ABC 17 września, "Genialna Morgan" pojawi się u nas. Oznacza to, że już 7 października serial wskoczy na Disney+. 

Łącznie na sezon drugi złoży się 18 odcinków, czyli aż pięć więcej niż liczył sobie sezon pierwszy. W Polsce każdy nowy odcinek będzie pojawiał się w każdy wtorek. 

Przypomnijmy, że serial opowiada o Morgan, która dosłownie jest genialna. Posiada wyjątkowy talent, który pozwala jej rozwikłać nawet najbardziej pokręcone zagadki. Jej niekonwencjonalne zdolności oraz metody działania prowadzą ją do współpracy z doświadczonym detektywem, który w porównaniu z nią jest dość konserwatywny. Oboje tworzą zgrany duet, przy którym nie można się nudzić.

 

telepolis
Disney+ Disney+ seriale Genialna policjantka nowy serial Disney+
Zródła zdjęć: Disney+
Źródła tekstu: Disney Polska