mBank. Jutro ważna zmiana. Nie poznasz strony

Planowane zmiany mBank zapowiadał już w połowie lipca, a dziś, dzień przed ostatecznym terminem przypomina o tym klientom w komunikach push w aplikacji. 30 września zmieni się wygląd strony logowania na konto w mBanku, inny ma być też jej adres.

Nowa strona logowania będzie spójna z wyglądem całej naszej strony informacyjnej, będzie podzielona na strefę logowania i ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa – zapowiada mBank.

Co ważne, zmieni się adres strony logowania. Dotychczasowy adres https://online.mbank.pl/pl/Login w przeglądarce zmieni się na https://online.mbank.pl/connect/Login. Klienci nie będą z tym mieli jednak problemu – jeśli wpiszą stary adres lub klikną w zapisany w przeglądarce, bank przekieruje ich na właściwą stronę.

Zmiana adresu strony to możliwość nowych ataków cyberprzestępców. Dlatego też mBank ostrzega, by zawsze sprawdzać, czy adres strony jest poprawny. A jeśli pojawią się wątpliwości, najlepiej wejść na główną stronę mbank.pl i kliknąć przycisk „zaloguj się”.

mBank podkreśla, że nie zmieni się wygląd serwisu transakcyjnego po zalogowaniu na konto. Nie zmieni się też wygląd i sposób logowania do aplikacji mobilnej. Cała operacja powinna więc przebiegać bez większych komplikacji.

Jest jeszcze jedna, ważna zmiana. Jeśli klient korzysta z identyfikatora lub nazwy użytkownika, sposób logowania pozostaje taki jak dotąd. Inaczej jest w przypadku logowania za pomocą numeru karty.

Jeśli korzystasz z numeru karty jako identyfikatora – nie zalogujesz się tą metodą, wyłączamy ją. Sprawdź swoją skrzynkę wiadomości w serwisie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej – znajdziesz w niej szczegóły jak przejść na logowanie identyfikatorem lub nazwą użytkownika – podaje mBank.