Rząd da pieniądze gigantowi motoryzacyjnemu. Eksperci podzieleni
Angielski rząd zdecydował o udzieleniu pożyczki wysokości 1,5 miliarda funtów producentowi samochodów Jaguar Land Rover. Decyzja ta ma związek z problemami, w jakie wpadła ta angielska marka, po ataku hakerskim.
Rząd chce wesprzeć giganta
Jaguar Land Lover (JLR) padł ofiarą ataku grupy hakerskiej, która wcześniej narobiła też sporych problemów w takich firmach jak Marks & Spencer oraz the Goop.
Firma musiała wstrzymać produkcję samochodów, jej pracownicy zostali poproszeni o pozostanie w domach, a dostawcy części i podzespołów mieli problemy z realizacją zamówień.
Według informacji przedstawionych przez angielskie władze ponad 120 tysięcy osób w swojej codziennej pracy jest związanych z produkcją w zakładach Jaguar Land Rover. Właśnie po to, by ochronić tak dużą grupę zawodową, rząd zdecydował się na udzielenie wsparcia firmie.
Jaguar Land Rover uzyska pożyczki gwarantowane przez rząd. Na ich spłatę firma będzie miała 5 lat.
Eksperci podzieleni
Eksperci mają podzielone zdania w sprawie tego wsparcia. Z jednej strony oczywiście, doceniają pomoc dla tak dużej grupy zawodowej. Z drugiej jednak obawiają się, że takie działania jeszcze bardziej zachęcą hakerów do kolejnych ataków.
Właściciel Jaguar Land Rover, Tata Motors, jest także mocno krytykowany w Wielkiej Brytanii za to, że niedostatecznie dba o cyberbezpieczeństwo firmy.
Kilka lat temu firma zdecydowała się na outsourcing działu IT do jednej ze spółek w swojej grupie kapitałowej, Tata Consulting Services. Jest to znana na całym świecie firma, która oferuje usługi z zakresu IT helpdesk. Według doniesień brytyjskich mediów to właśnie niedociągnięcia po stronie Tata Consulting Services ułatwiły ataki hakerskie nie tylko na Jaguar Land Rover ale także na Marks & Spencer i the Coop.