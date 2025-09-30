Rząd da pieniądze gigantowi motoryzacyjnemu. Eksperci podzieleni

Rząd chce wesprzeć giganta

Firma musiała wstrzymać produkcję samochodów, jej pracownicy zostali poproszeni o pozostanie w domach, a dostawcy części i podzespołów mieli problemy z realizacją zamówień.

Według informacji przedstawionych przez angielskie władze ponad 120 tysięcy osób w swojej codziennej pracy jest związanych z produkcją w zakładach Jaguar Land Rover. Właśnie po to, by ochronić tak dużą grupę zawodową, rząd zdecydował się na udzielenie wsparcia firmie.

Jaguar Land Rover uzyska pożyczki gwarantowane przez rząd. Na ich spłatę firma będzie miała 5 lat.

Eksperci podzieleni

Eksperci mają podzielone zdania w sprawie tego wsparcia. Z jednej strony oczywiście, doceniają pomoc dla tak dużej grupy zawodowej. Z drugiej jednak obawiają się, że takie działania jeszcze bardziej zachęcą hakerów do kolejnych ataków.

Właściciel Jaguar Land Rover, Tata Motors, jest także mocno krytykowany w Wielkiej Brytanii za to, że niedostatecznie dba o cyberbezpieczeństwo firmy.