MacBook Air M4 w najbardziej wypasionej wersji jest dziś do zgarnięcia znacznie taniej

Polityka Apple dotycząca wariantów pamięci pozornie nie należy do zbyt prokonsumenckich. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:01
0
Tam, gdzie konkurencja pozwala wymienić dysk lub dołożyć RAM użytkownicy MacBooka muszą decydować na starcie o wariancie swojego laptopa. Oczywiście jest to nieco bardziej złożony problem: te elementy znajdują się na płycie głównej laptopa, dzięki czemu może on być tak cienki i lekki. Tak naprawdę swoją budową wewnętrzną bliżej im do tabletów lub smartfonów, niż klasycznych laptopów z masą wymiennych, modułowych elementów. 

Zresztą podobnie wygląda sprawa z innymi laptopami z układami ARM. Co więc ma zrobić ktoś, kto potrzebuje MacBooka, ale standardowe 16 GB RAM i 256 GB pamięci to dla niego zbyt mało? Może skorzystać z tej promocji.

MacBook Air M4 Najbardziej wypasiona wersja

MacBook Air M4

Dzięki niej najnowszy MacBook Air, w wersji 13,6-cala z 32 GB RAM i 1 TB miejsca na dysku może być Wasz aż 500 zł taniej. W wariancie tym zamienia się on w naprawdę potężną maszynę do pracy, ponieważ mocy procesora nigdy mu nie brakowało. 

Pamiętajmy przy tym, że dostajemy także bezgłośną pracę, świetną, metalową obudowę, genialny ekran idealny do pracy z obrazem i bardzo długi czas pracy na pojedynczym ładowaniu. A wszystko to 500 zł taniej. 

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl