MacBook Air M4 w najbardziej wypasionej wersji jest dziś do zgarnięcia znacznie taniej

Tam, gdzie konkurencja pozwala wymienić dysk lub dołożyć RAM użytkownicy MacBooka muszą decydować na starcie o wariancie swojego laptopa. Oczywiście jest to nieco bardziej złożony problem: te elementy znajdują się na płycie głównej laptopa, dzięki czemu może on być tak cienki i lekki. Tak naprawdę swoją budową wewnętrzną bliżej im do tabletów lub smartfonów, niż klasycznych laptopów z masą wymiennych, modułowych elementów.

Zresztą podobnie wygląda sprawa z innymi laptopami z układami ARM. Co więc ma zrobić ktoś, kto potrzebuje MacBooka, ale standardowe 16 GB RAM i 256 GB pamięci to dla niego zbyt mało? Może skorzystać z tej promocji.

MacBook Air M4

Dzięki niej najnowszy MacBook Air, w wersji 13,6-cala z 32 GB RAM i 1 TB miejsca na dysku może być Wasz aż 500 zł taniej. W wariancie tym zamienia się on w naprawdę potężną maszynę do pracy, ponieważ mocy procesora nigdy mu nie brakowało.

Pamiętajmy przy tym, że dostajemy także bezgłośną pracę, świetną, metalową obudowę, genialny ekran idealny do pracy z obrazem i bardzo długi czas pracy na pojedynczym ładowaniu. A wszystko to 500 zł taniej.