MacBook Air M4 w najbardziej wypasionej wersji jest dziś do zgarnięcia znacznie taniej
Polityka Apple dotycząca wariantów pamięci pozornie nie należy do zbyt prokonsumenckich.
Tam, gdzie konkurencja pozwala wymienić dysk lub dołożyć RAM użytkownicy MacBooka muszą decydować na starcie o wariancie swojego laptopa. Oczywiście jest to nieco bardziej złożony problem: te elementy znajdują się na płycie głównej laptopa, dzięki czemu może on być tak cienki i lekki. Tak naprawdę swoją budową wewnętrzną bliżej im do tabletów lub smartfonów, niż klasycznych laptopów z masą wymiennych, modułowych elementów.
Zresztą podobnie wygląda sprawa z innymi laptopami z układami ARM. Co więc ma zrobić ktoś, kto potrzebuje MacBooka, ale standardowe 16 GB RAM i 256 GB pamięci to dla niego zbyt mało? Może skorzystać z tej promocji.
MacBook Air M4
Dzięki niej najnowszy MacBook Air, w wersji 13,6-cala z 32 GB RAM i 1 TB miejsca na dysku może być Wasz aż 500 zł taniej. W wariancie tym zamienia się on w naprawdę potężną maszynę do pracy, ponieważ mocy procesora nigdy mu nie brakowało.
Pamiętajmy przy tym, że dostajemy także bezgłośną pracę, świetną, metalową obudowę, genialny ekran idealny do pracy z obrazem i bardzo długi czas pracy na pojedynczym ładowaniu. A wszystko to 500 zł taniej.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.