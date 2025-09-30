Sprzęt

Lidl znów to zrobił. Przecenił świetne urządzenie, idealne do kuchni

Lidl doskonale zdaje sobie sprawę, jak wielu jego klientów, kocha rozmaite sprzęty kuchennych. Raz po raz przecenia małe AGD, które nie tylko fajnie działa, ale także stanowi nowoczesny element wystroju naszej kuchni.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:39
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Lidl znów to zrobił. Przecenił świetne urządzenie, idealne do kuchni

Po robota (kuchennego), do Lidla

Trzeba przyznać, że design robota kuchennego Silvercrest Kitchen Tools przypomina wyglądem kultowego już robota firmy KitchenAid. Urządzenie to jest nie stylowe, ale także posiada szereg przydatnych funkcji, które mogą nam się przydać podczas gotowania i przygotowywania posiłków. Co więcej, urządzenie to kupimy teraz z wyraźną zniżką - zamiast 599 złotych, zapłacimy za nie 479,20 złotych. Warto zatem skorzystać z okazji, jeśli właśnie planowaliśmy tego typu zakup.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sprzęt poleca aż 80% klientów. I trzeba przyznać, że jest on chwalony nie tylko za stosunek ceny do jakości, jak to często bywa w przypadku produktów z Lidla, ale także za piękne wykończenie, efektowny wygląd oraz prostotę i praktyczność. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Robot kuchenny NINJA BN650EU 850W
Robot kuchenny NINJA BN650EU 850W
0 zł
489.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 489.99 zł
Robot kuchenny planetarny KITCHENAID Artisan 5KSM95PSECU 275 W
Robot kuchenny planetarny KITCHENAID Artisan 5KSM95PSECU 275 W
-299.01 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1699.99 zł
Robot kuchenny planetarny KITCHENAID Artisan 5KSM125ECU 300W
Robot kuchenny planetarny KITCHENAID Artisan 5KSM125ECU 300W
0 zł
2399 zł - najniższa cena
Kup teraz 2399 zł
Advertisement

Świetna maszyna. Wszystko super, działa idealnie, tak jak opisano.

chwali sprzęt jeden z użytkowników. 

Produkt zgodny z opisem. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Bardzo dobra jakość. Piękne wykończenie.

dodaje inny klient. 

Robot kuchenny z blenderem kielichowym i wagą 

Można by pomyśleć, że czego ten robot nie ma. Jeśli chodzi o wagę, to jest ona zintegrowana do ważenia w misie miksującej. Wydajny silnik robota - 900 W radzi sobie nawet z ciężkimi ciastami.

Lidl znów to zrobił. Przecenił świetne urządzenie, idealne do kuchni

Misa jest pojemna - liczy sobie 3,6 litra. A co najważniejsze łatwo się ją zdejmuje i czyści. W zestawie znajdziemy także osłonę przeciwbryzgową z otworem do dolewania, pojemnik miksujący ze szkła, hak do ciasta, trzepaczkę oraz mieszadło. 

Robot kuchenny z Lidla
Image
telepolis
Lidl promocje aktualne promocje lidla promocje lidl promocja w lidl Lidl-Promocja promocja lidl Lidl robot kuchenny
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Lidl