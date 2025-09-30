Lidl znów to zrobił. Przecenił świetne urządzenie, idealne do kuchni
Lidl doskonale zdaje sobie sprawę, jak wielu jego klientów, kocha rozmaite sprzęty kuchennych. Raz po raz przecenia małe AGD, które nie tylko fajnie działa, ale także stanowi nowoczesny element wystroju naszej kuchni.
Po robota (kuchennego), do Lidla
Trzeba przyznać, że design robota kuchennego Silvercrest Kitchen Tools przypomina wyglądem kultowego już robota firmy KitchenAid. Urządzenie to jest nie stylowe, ale także posiada szereg przydatnych funkcji, które mogą nam się przydać podczas gotowania i przygotowywania posiłków. Co więcej, urządzenie to kupimy teraz z wyraźną zniżką - zamiast 599 złotych, zapłacimy za nie 479,20 złotych. Warto zatem skorzystać z okazji, jeśli właśnie planowaliśmy tego typu zakup.
Sprzęt poleca aż 80% klientów. I trzeba przyznać, że jest on chwalony nie tylko za stosunek ceny do jakości, jak to często bywa w przypadku produktów z Lidla, ale także za piękne wykończenie, efektowny wygląd oraz prostotę i praktyczność.
Świetna maszyna. Wszystko super, działa idealnie, tak jak opisano.
Produkt zgodny z opisem. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Bardzo dobra jakość. Piękne wykończenie.
Robot kuchenny z blenderem kielichowym i wagą
Można by pomyśleć, że czego ten robot nie ma. Jeśli chodzi o wagę, to jest ona zintegrowana do ważenia w misie miksującej. Wydajny silnik robota - 900 W radzi sobie nawet z ciężkimi ciastami.
Misa jest pojemna - liczy sobie 3,6 litra. A co najważniejsze łatwo się ją zdejmuje i czyści. W zestawie znajdziemy także osłonę przeciwbryzgową z otworem do dolewania, pojemnik miksujący ze szkła, hak do ciasta, trzepaczkę oraz mieszadło.