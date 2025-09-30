Lidl znów to zrobił. Przecenił świetne urządzenie, idealne do kuchni

Po robota (kuchennego), do Lidla

Trzeba przyznać, że design robota kuchennego Silvercrest Kitchen Tools przypomina wyglądem kultowego już robota firmy KitchenAid. Urządzenie to jest nie stylowe, ale także posiada szereg przydatnych funkcji, które mogą nam się przydać podczas gotowania i przygotowywania posiłków. Co więcej, urządzenie to kupimy teraz z wyraźną zniżką - zamiast 599 złotych, zapłacimy za nie 479,20 złotych. Warto zatem skorzystać z okazji, jeśli właśnie planowaliśmy tego typu zakup.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sprzęt poleca aż 80% klientów. I trzeba przyznać, że jest on chwalony nie tylko za stosunek ceny do jakości, jak to często bywa w przypadku produktów z Lidla, ale także za piękne wykończenie, efektowny wygląd oraz prostotę i praktyczność.

Świetna maszyna. Wszystko super, działa idealnie, tak jak opisano. chwali sprzęt jeden z użytkowników.

Produkt zgodny z opisem. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Bardzo dobra jakość. Piękne wykończenie. dodaje inny klient.

Robot kuchenny z blenderem kielichowym i wagą

Można by pomyśleć, że czego ten robot nie ma. Jeśli chodzi o wagę, to jest ona zintegrowana do ważenia w misie miksującej. Wydajny silnik robota - 900 W radzi sobie nawet z ciężkimi ciastami.